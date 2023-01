Islam Times - Pemimpin Ukraina menggembar-gemborkan ikatan dengan Blackrock, Goldman Sachs dan JP Morgan dalam pembelaan senjata lain.

Kiev sudah bekerja dengan beberapa raksasa industri keuangan dan militer, menawarkan peluang "bisnis besar" kepada perusahaan Amerika mana pun yang tertarik untuk bekerja di sana, kata Presiden Vladimir Zelensky dalam pesan video kepada asosiasi perusahaan AS.Dalam pertemuan National Association of State Chambers (NASC) di Boca Raton, Florida pada hari Senin, Zelensky berpendapat bahwa "bisnis Amerika dapat menjadi lokomotif yang sekali lagi akan mendorong pertumbuhan ekonomi global ke depan.""Kami telah berhasil menarik perhatian dan memiliki kerja sama dengan raksasa dunia keuangan dan investasi internasional seperti Blackrock, JP Morgan dan Goldman Sachs," kata Zelensky seperti dilaporkan Russia Today. "Merek -merek Amerika seperti Starlink atau Westinghouse telah menjadi bagian dari cara Ukraina kami."Menurut Zelensky, "semua orang dapat menjadi bisnis besar jika bekerjasama dengan Ukraina di semua sektor: dari senjata dan pertahanan hingga konstruksi, dari komunikasi ke pertanian, dari transportasi ke TI, dari bank ke obat -obatan.Dia juga mencurahkan pujian pada senjata yang telah digelontorkan AS.“Sistem pertahanan Anda yang brilian, seperti Himars atau Bradley, sudah menyatukan sejarah kebebasan kami dengan perusahaan Anda. Kami sedang menunggu patriot. Kami melihat dari dekat Abrams. Ribuan contoh seperti itu dimungkinkan,” kata Zelensky dalam video.Menurut perkiraan Pentagon sendiri, AS telah mengirim lebih dari $ 20 miliar senjata, amunisi, dan pasokan ke Ukraina pada tahun 2022. Namun, sebagian besar keluar dari stok militer AS. Departemen Pertahanan melakukan kontrak memberikan ratusan juta untuk Lockheed Martin, Raytheon dan produsen lain untuk mengisi kembali beberapa persediaan yang terkuras.Rusia telah berulang kali memperingatkan Barat bahwa melanjutkan pengiriman senjata ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik dan mempertaruhkan konfrontasi langsung antara Moskow dan NATO.Presiden Ukraina mengungkapkan pada bulan Desember bahwa pemerintahnya telah mempekerjakan Blackrock - perusahaan manajemen aset AS utama - untuk "memberi tahu" Kiev tentang cara menggunakan dana rekonstruksi yang disediakan oleh pemerintah Barat. Dia memperkirakan biaya pembangunan kembali Ukraina dari konflik yang sedang berlangsung adalah setidaknya $ 1 triliun.[IT/AR]