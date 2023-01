China Kecam Hutang 'Berbahaya' AS

Islam Times - Beijing telah mendesak Washington untuk melakukan kebijakan moneter yang bertanggung jawab untuk menghindari default pembayaran.

China telah menegur AS karena kepeduliannya atas "masalah utang berbahaya" negara itu ketika Washington mendekati plafon utang yang diizinkan minggu ini, yang dapat membuat negara itu gagal dalam memenuhi kewajibannya [default].Kritik itu datang dari kedutaan Cina di ibukota Zambia Lusaka, menyusul celaan dari Sekretaris Perbendaharaan AS Janet Yellen atas dugaan penanganan Beijing terkait masalah utang di negara Afrika selatan itu.Pada hari Senin, dalam kunjungan ke Zambia, Yellen mengatakan bahwa sangat penting untuk merestrukturisasi hutang negara itu. Dia menyalahkan China, kreditor utama Negara Afrika, karena menghambat penyelesaian masalah.Sebagai tanggapan, kedutaan Cina di Zambia mengatakan pada hari Selasa bahwa "kontribusi terbesar yang dapat diberikan AS terhadap masalah utang di luar negara itu adalah bertindak berdasarkan kebijakan moneter yang bertanggung jawab, mengatasi masalah utangnya sendiri, dan berhenti menyabotase usaha aktif negara-negara berdaulat lainnya untuk menyelesaikan masalah utang mereka."Menurut data resmi, China memegang sekitar $ 870 miliar dalam utang AS, turun dari lebih dari $ 1,3 triliun pada akhir 2013. Stockpile negara itu, yang terbesar di dunia setelah Jepang, merosot untuk bulan ketiga berturut-turut, mencapai level terendah sejak Juni 2010.Hutang AS saat ini dibatasi pada $ 31,4 triliun. Pada bulan Desember pembatasan diangkat. Pekan lalu, Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa "Setelah batas tercapai, Departemen Keuangan harus mulai mengambil langkah-langkah luar biasa tertentu untuk mencegah Amerika Serikat gagal dalam kewajibannya." Dia menjelaskan bahwa langkah-langkah ini hanya akan memberikan waktu Kongres untuk bernegosiasi dan melewati kenaikan batas hutang, kemungkinan besar sampai awal Juni.Ekonom memperingatkan bahwa meningkatkan plafon utang akan memberi waktu untuk Departemen Keuangan sebelum badan itu kehabisan uang, menambahkan bahwa default AS terkait pembayaran akan merusak tidak hanya ekonomi terbesar di dunia itu tetapi juga sistem keuangan global.[IT/AR]