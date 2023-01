Kepala IAEA Kunjungi Iran untuk Membahas NPT, Melanjutkan Pembicaraan Politik

IslamTimes - Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional [IAEA] Rafael Grossi mengumumkan bahwa dia dijadwalkan untuk mengunjungi Iran pada bulan Februari untuk menilai situasi mengenai non-proliferasi nuklir dan melanjutkan dialog politik.

Grossi mengatakan pada hari Selasa (25/1) bahwa dia akan mengunjungi Iran pada bulan Februari untuk menilai situasi mengenai Perjanjian Non-Proliferasi [NPT] dan untuk melanjutkan dialog politik, lapor Sputnik."Saya yakin saya mungkin akan kembali ke Tehran untuk hal ini dan masalah lain yang saya jelaskan kepada Anda, mungkin pada bulan Februari, untuk dialog politik yang sangat dibutuhkan... dengan Iran. Dan kemudian, saya berharap dapat membuat beberapa kemajuan," katanya kepada Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa.Iran memiliki cukup uranium yang diperkaya untuk membuat bom nuklir, kata kepala IAEA, namun menunjuk, itu tidak berarti bahwa senjata itu sudah ada.Komentar seperti itu datang karena Tehran selalu membuktikan bahwa program nuklirnya benar-benar damai, menegaskan bahwa itu sama sekali bukan untuk memperoleh senjata nuklir.JCPOA ditandatangani pada 2015 antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman. Mantan Presiden AS Donald Trump secara ilegal menarik diri dari kesepakatan tersebut pada tahun 2018 sementara Presiden AS saat ini, Joe Biden, telah mengisyaratkan bahwa dia siap untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.Rusia, Inggris, Jerman, China, AS, dan Prancis telah melakukan pembicaraan dengan Iran sejak April 2021 untuk memulihkan kesepakatan.Pembicaraan untuk menyelamatkan JCPOA dimulai di ibu kota Austria Wina pada April 2021, dengan maksud untuk memeriksa keseriusan Washington dalam bergabung kembali dengan kesepakatan dan menghapus sanksi anti-Iran.Negosiasi terhenti sejak Agustus karena desakan Washington pada posisinya yang keras kepala untuk tidak menghapus semua sanksi yang dijatuhkan pada Republik Islam oleh pemerintahan AS sebelumnya. Iran menyatakan perlu bagi pihak lain untuk menawarkan beberapa jaminan bahwa dia akan tetap berkomitmen pada setiap kesepakatan yang dicapai.[IT/r]