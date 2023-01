Amerika Mengesahkan Resolusi untuk Mendukung  Kerusuhan dan Kekacauan di Iran

US Senate

IslamTimes - Anggota DPR AS mengeluarkan resolusi dengan 420 suara mendukung dan 1 suara menentang, yang menyatakan solidaritas dan dukungan Washington untuk kerusuhan baru-baru ini di Iran.

Sebagai kelanjutan dari dukungan rezim AS untuk kekacauan dan kerusuhan terhadap Republik Islam Iran dan tindakan simbolis dan tidak masuk akal, sebuah resolusi untuk efek ini disetujui di Washington pada Kamis (26/1) pagi.Anggota DPR AS mengeluarkan resolusi dengan 420 suara mendukung dan 1 suara menentang, yang menyatakan solidaritas dan dukungan Washington untuk kerusuhan baru-baru ini di Iran.Selanjutnya, legislator Amerika dari partai Demokrat dan Republik, di halaman pribadi mereka di Twitter, mengacu pada persetujuan rencana ini, mengumumkan dukungan penuh negara untuk perusuh dan demonstran, serta pergantian pemerintahan Iran."Claudia Tenney", perwakilan Partai Republik dari Kongres AS yang mengusulkan resolusi ini, juga mengatakan bahwa Washington mendukung preman dan massa yang ingin menggulingkan (pemerintah Iran), dan Senat juga harus segera menyetujui rencananya.Dukungan negara-negara barat terhadap kepemimpinan Amerika Serikat dalam kerusuhan di Iran dan menyatakan pembunuh, penyabot dan pengacau ketertiban umum sebagai pengunjuk rasa damai, sementara kepala polisi kota Atlanta di negara bagian Georgia, terhadap kerusuhan baru-baru ini di kota ini untuk memprotes pembunuhan seorang pengunjuk rasa oleh polisi dia menyebutnya terorisme dan mengutip contohnya seperti memecahkan kaca dan membakar barang-barang. [IT/r]