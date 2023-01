‘Israel’ Menolak Permintaan AS untuk Memasok Rudal ke Ukraina

IslamTimes - Rezim Tel Aviv menolak permintaan pemerintahan Biden untuk memasok baterai Hawk yang sudah usang dan rudal darat-ke-udara ke Ukraina di tengah konflik dengan Rusia, kata sumber kepada Axios.

Seorang pejabat Amerika dan tiga pejabat Zionis 'Israel' mengatakan Washington menghubungi entitas Zionis 'Israel' tentang masalah ini sekitar dua minggu lalu, outlet AS melaporkan pada hari Rabu (26/1).Tanggapannya negatif, dengan seorang pejabat senior di Kementerian Perang Zionis 'Israel' memberi tahu AS bahwa kebijakan 'Israel' untuk tidak menyediakan senjata ke Ukraina tetap tidak berubah, dan bahwa sistem Hawk sudah "usang" dan tidak berfungsi lagi. menurut laporan tersebut.Pejabat Zionis mengatakan kepada Axios bahwa jawaban itu tidak sepenuhnya akurat, menunjukkan bahwa meskipun peluncurnya tidak berfungsi, rudal pencegat masih dapat diperbarui dan digunakan.Menurut salah satu sumber di artikel tersebut, rezim Zionis memiliki sepuluh baterai anti-pesawat Hawk dan ratusan rudal dalam penyimpanan. Negara membelinya dari AS pada 1960-an ketika mereka adalah teknologi tercanggih.Sistem Hawk itu tidak berfungsi satu dekade lalu, digantikan oleh baterai Patriot AS dan sistem pertahanan udara Iron Dome dan Arrow buatan lokal.Seorang pejabat AS mengatakan bahwa permintaan serupa dibuat untuk beberapa negara lain yang memiliki sistem Hawk, karena Ukraina telah berjuang untuk mengatasi rentetan rudal Rusia yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur energi negara itu dalam beberapa bulan terakhir.Sekretaris Perang AS Lloyd Austin menyebutkan sistem Hawk dalam pidatonya kepada kelompok lobi AIPAC pro-Zionis 'Israel' awal bulan ini. Dia mencatat bahwa teknologi itu melayani Zionis 'Israel' di masa lalu dan menyarankannya "masih dapat membantu demokrasi yang terkepung untuk mempertahankan diri," mengacu pada Ukraina.[IT/r]