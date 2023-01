Calon Biden untuk Pos HAM AS Mundur setelah Mengkritik terhadap Sikap terhadap Israel

IslamTimes - Calon Presiden AS Joe Biden untuk jabatan hak asasi manusia Departemen Luar Negeri telah menarik pencalonannya karena dia menghadapi pengawasan ketat dari seorang senator Republik yang menolak untuk menyetujui pencalonannya karena pernyataannya tentang Zionis Israel.

Sarah Margon, yang pencalonannya sebagai asisten menteri luar negeri untuk demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja telah diumumkan pada April 2021, dan belum dikonfirmasi, dalam pernyataan yang dibagikan pertama kali dengan Politico pada hari Selasa, menjelaskan keputusannya untuk tidak mundur -dinominasikan setelah Kongres baru telah mengambil alih.“Saat ini, saya tidak melihat jalan ke depan untuk konfirmasi, dan setelah satu setengah tahun, saatnya untuk melanjutkan,” kata Margon dalam pernyataannya. “Saya akan terus bekerja untuk demokrasi dan hak asasi manusia, dan berterima kasih kepada Presiden Biden dan Menteri Luar Negeri [Antony] Blinken atas kepercayaan mereka kepada saya dan kehormatan pencalonan.”Margon menghadapi tentangan dari James Risch, senator Idaho yang merupakan Republikan teratas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Risch, mengutip tweetnya sebelumnya, menuduh Margon mendukung gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS), yang menentang Israel karena kebijakannya terhadap Palestina.Margon membantah mendukung gerakan tersebut tetapi upayanya untuk mengklarifikasi tweet tersebut tidak mempengaruhi Risch, begitu pula surat dukungan dari kelompok bipartisan profesional kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya menonjol dalam komunitas Yahudi, yang menolak tuduhan terhadap Margon.Margon kemungkinan besar memiliki suara untuk maju ke komite karena Demokrat adalah mayoritas, dan dia mendapat dukungan dari ketuanya, Demokrat Robert Menendez dari New Jersey, salah satu pendukung paling menonjol dari hubungan AS-Zionis Israel di kaukus Demokrat.Namun, Komite Hubungan Luar Negeri Senat memiliki tradisi "kesopanan", di mana ketua dan anggota peringkat bersama-sama setuju untuk mengatur agenda pertemuan bisnis, termasuk kapan menjadwalkan pemungutan suara untuk calon. Menendez tidak akan memutuskan tradisi itu.Risch juga mempermasalahkan retweet Margon pada tahun 2020 dengan persetujuan dari opini New York Times berjudul "Saya tidak lagi percaya pada negara Yahudi".Pada sidang di bulan September, Risch bertanya kepada Margon, "Apakah Anda masih berlangganan itu?" Margon menjawab dengan mengatakan dia sangat percaya pada apa yang disebut solusi dua negara, “sehingga orang Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan,” menambahkan, “Apa yang saya fokuskan adalah pentingnya memastikan orang Zionis Israel dan Palestina dapat memiliki perlindungan yang sama di bawah hukum, akses ke proses demokrasi, keamanan dan kemakmuran.”Margon, yang dibesarkan dalam keluarga Yahudi di New York, adalah direktur kebijakan luar negeri AS di Open Society Foundations, organisasi yang didirikan oleh miliarder George Soros. Di masa lalu, dia menjabat sebagai wakil direktur Washington untuk LSM Human Rights Watch, sebuah kelompok yang berulang kali bentrok dengan pemerintah Israel.Dia menjelaskan bahwa dia telah meninggalkan organisasi tersebut hampir dua tahun sebelum LSM tersebut menetapkan bahwa Israel adalah negara apartheid, menambahkan dia tidak percaya bahwa Israel melakukan kejahatan perang ketika menyerang warga Palestina dari Gaza.Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Mahkamah Internasional semuanya mengatakan permukiman Zionis Israel di Tepi Barat yang diduduki melanggar Konvensi Jenewa Keempat.Pada Desember tahun lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS "dengan tegas" menentang perluasan permukiman ilegal Zionis Israel. Diplomat top AS mengatakan pemerintahan Biden akan bekerja "tanpa henti" untuk mempertahankan "cakrawala harapan", betapapun redupnya, untuk pembentukan negara Palestina.[IT/r]