Gedung Putih: Rusia Tidak Akan Menyerang Negara-negara NATO

IslamTimes - Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan Rusia tidak akan menyerang negara-negara NATO ya keputusan Washington untuk memperdalam keterlibatannya dalam konflik Ukraina.

Kirby ditanya pada hari Rabu (25/1) selama konferensi pers apakah aliansi militer pimpinan AS memiliki cukup pasukan untuk menangkis kemungkinan serangan Rusia di sisi timurnya jika terjadi eskalasi besar dalam konflik Rusia-Ukraina.“Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah kami sama sekali tidak melihat indikasi bahwa [Presiden Rusia Vladimir] Putin memiliki rencana untuk menyerang wilayah NATO,” kata juru bicara itu, sambil menekankan bahwa Presiden AS Joe Biden menganggap serius komitmen Pasal 5 Washington. Pasal 5 NATO menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota aliansi adalah serangan terhadap semua anggotanya.Kirby mencatat bahwa AS telah mengerahkan 20.000 tentara tambahan di Eropa, sehingga jumlah totalnya menjadi 100.000, menambahkan bahwa NATO “yakin bahwa kami memiliki kemampuan, energi, bakat, tenaga kerja, sumber daya untuk memenuhi komitmen Pasal 5 kami .”Pekan lalu, pejabat senior AS mengatakan bahwa beberapa ribu tentara AS yang saat ini ditempatkan di Rumania dekat perbatasan Ukraina akan tetap di sana setidaknya selama sembilan bulan lagi, menurut laporan New York Times.Pejabat AS mengatakan pada hari Sabtu bahwa ada sekitar 4.000 tentara Amerika dengan Divisi Lintas Udara ke-101 yang telah dikerahkan di Pangkalan Udara Mihail Kogalniceanu yang luas sejak musim panas lalu, termasuk kelompok kecil pasukan yang sering berlatih tepat di perbatasan Rumania dengan Ukraina, Times melaporkan .Selama setahun terakhir, pangkalan udara tersebut telah menjadi pusat pelatihan bagi pasukan NATO di Eropa tenggara. Pasukan itu akan menjadi garis pertahanan pertama jika Rusia menginvasi lebih jauh ke barat, menurut laporan itu.Pemerintahan Biden telah meningkatkan pengerahan pasukan Amerika di Eropa di depan pintu Rusia sejak negara itu melancarkan operasi militer di negara tetangga Ukraina. Pengerahan itu juga mencakup sekitar 12.000 tentara Amerika, yang saat ini berbasis di Polandia barat, untuk bekerja dengan pasukan NATO di Polandia dan negara-negara Baltik.Washington juga telah memasok senjata senilai miliaran dolar ke Ukraina dan melatih pasukannya untuk berperang melawan Rusia.Rusia menggambarkan kehadiran militer AS di sayap timur NATO sebagai ancaman. Pada akhir Oktober, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov memperingatkan bahwa “semakin dekat pasukan Amerika ke perbatasan kita, semakin besar bahaya yang kita hadapi.”Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada hari Rabu bahwa Barat yang dipimpin AS sedang melancarkan "perang hibrida" melawan Rusia di Ukraina.“Amerika Serikat dengan tegas menyatakan bahwa dia berusaha untuk menimbulkan kekalahan strategis di Rusia. Tidak mungkin mengabaikan kenyataan,” tambah kementerian itu.Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan AS terlibat langsung dalam perang Ukraina dengan memasok senjata dan melatih tentaranya.“Anda tidak boleh mengatakan bahwa AS dan NATO tidak ikut serta dalam perang ini. Anda berpartisipasi langsung di dalamnya,” kata Lavrov bulan lalu. “Dan tidak hanya dengan menyediakan senjata tetapi juga dengan melatih personel. Anda melatih militer mereka di wilayah Anda, di wilayah Inggris, Jerman, Italia, dan negara lain.”Lavrov mengatakan AS dan sekutu NATO-nya menginjak-injak hukum internasional saat mencoba mengisolasi dan menghancurkan Rusia.[IT/r]