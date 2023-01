MbS Menggunakan Ikatan China untuk Mendongkrak Posisi Sendiri

Islam Times - Selama kunjungan tiga hari Presiden China Xi Jinping ke Arab Saudi (7-9 Desember 2022), frasa seperti 'kemitraan strategis' dan 'peluang investasi' sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara China dan Arab Saudi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemitraan strategis?

Dalam analisa yang dimuat Crescent International pada bulan Jumadil Tsani, Yusuf Dhia-Allah menulis bahwa masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda tentang hal itu. Bagi China, itu berarti pasar baru untuk mengekspor barang-barangnya. Beijing juga ingin mengamankan pasokan energi yang dapat diandalkan untuk ekonominya yang berkembang pesat. Chima membeli lebih dari 25 persen minyak kerajaan, menjadikannya pasar terbesar untuk emas hitam Saudi.Untuk Kerajaan padang pasir sendiri dan khususnya putra mahkota Muhammad bin Salman (MbS), itu berarti mitra dagang yang tidak akan mengajukan pertanyaan canggung tentang hak asasi manusia bahkan jika mereka yang telah melakukannya (AS, misalnya) tidak terlalu peduli oleh penindasan yang dilakukan terhadap warga Saudi. Selanjutnya, MbS sedang mencari keamanan yang, sayangnya, tidak dapat disediakan oleh China. Itu bukan bagian dari pendekatan China terhadap politik global.Dengan demikian, hubungan Cina-Saudi dan lebih dari itu hubungan Cina-Arab difokuskan pada aspek komersial daripada aspek keamanan. Inilah yang muncul dari kunjungan tiga hari Xi dengan kesepakatan lebih dari $30 miliar di sektor energi dan infrastruktur yang ditandatangani antara Beijing dan Riyadh. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Saudi Press Agency (SPA) di akhir kunjungan juga menegaskan aspek komersial dan perdagangan.Kunjungan presiden China adalah tiga pertemuan puncak yang digabung menjadi satu. Yang pertama dengan Arab Saudi. Kedua, pertemuan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang diadakan untuk memperluas hubungan perdagangan China-GCC. Pada hari terakhir kunjungan Xi, MbS telah mengumpulkan sekitar 30 penguasa Arab di Riyadh untuk pertemuan puncak China-Arab. Ini untuk menunjukkan bahwa MbS adalah senjata teratas di antara penguasa Arab. Itu semua tentang citra daripada substansi. Tidak heran, kementerian luar negeri China menggambarkan pertemuan Xi dengan para penguasa Arab sebagai “tonggak penting dalam sejarah perkembangan hubungan China-Arab.”Bagi MbS, ini adalah kesempatan untuk memoles citra letihnya yang telah mengalami pukulan telak setelah pembunuhan mengerikan Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Ada banyak bukti bahwa MbS telah memerintahkan pembunuhan tersebut.Harus diingat bahwa perjanjian antar negara tidak diselesaikan secara mendadak. Persiapan berbulan-bulan atau bertahun-tahun membuat mereka mengerjakan detailnya. Kunjungan para kepala negara diatur untuk memimpin penandatanganan dokumen akhir. Inilah yang terjadi di Riyadh antara 7-9 Desember.Presiden Xi terakhir mengunjungi Kerajaan pada tahun 2016. Selama kunjungan itulah presiden China mengundang negara-negara Arab untuk bergabung dengan Belt and Road Initiative (BRI) yang baru diluncurkan. Laporan kebijakan Januari 2016 yang dirilis oleh Beijing mengundang negara-negara Arab untuk bergabung dengan visi pembangunan China.China menyatakan kesediaannya “untuk mengoordinasikan strategi pembangunan dengan negara-negara Arab, memainkan keunggulan dan potensi satu sama lain, mempromosikan kapasitas produksi internasional, kerja sama dan meningkatkan kerja sama di bidang pembangunan infrastruktur, fasilitas perdagangan dan investasi, tenaga nuklir, satelit ruang angkasa, energi baru, pertanian dan keuangan, untuk mencapai kemajuan dan pembangunan bersama dan menguntungkan kedua bangsa kita.”Enam tahun kemudian, banyak dari proposal ini telah diselesaikan atau dipraktikkan. Proyek kesayangan MbS, Saudi Vision 2030, diumumkan dengan meriah pada bulan September 2016, terhubung dengan BRI China. Bentuk praktisnya diberikan pada awal 2017 ketika Riyadh menandatangani perjanjian senilai $65 miliar yang mengintegrasikan Visi Saudi 2030 dengan BRI. Itu termasuk perjanjian tentang integrasi petrokimia, rekayasa, pemurnian, pengadaan, konstruksi, penangkapan karbon, dan pengembangan hulu/hilir.Perdagangan China dengan Arab Saudi naik menjadi $87,3 miliar pada tahun 2021, meningkat 39% dari tahun 2020, sementara perdagangan AS-Saudi pada tahun 2021 hanya $29 miliar menurun dari $76 miliar pada tahun 2012. Angka untuk enam anggota blok GCC bahkan lebih mengesankan: total perdagangan bilateral bernilai $161,4 miliar. Secara alami, Saudi menyumbang bagian terbesar.Dengan pembicaraan tentang perjanjian perdagangan bebas antara China dan GCC, angka ini akan dengan mudah meningkat. Ada juga pembicaraan tentang perluasan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Baik Arab Saudi dan UEA telah menunjukkan minat untuk bergabung.Pada hari terakhir kunjungannya, Xi kembali mengangkat isu perdagangan minyak dan gas dalam yuan. MBS telah menyatakan ketertarikannya. Seberapa serius dia dan apakah dia benar-benar bisa bergerak sulit ditentukan pada tahap ini. Jika peralihan ke yuan terwujud, itu akan menjadi pukulan besar bagi hegemoni dolar AS. Apakah MbS menggunakan ancaman perdagangan yuan untuk menarik perhatian AS agar menganggap dirinya dan kerajannya dengan serius?Dalam masalah keamanan, sebuah isu yang mendominasi pemikiran Saudi adalah, China tidak akan banyak membantu. Berbeda dengan AS yang mengoperasikan lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia, Cina tidak memilikinya. Selanjutnya, fokus China adalah pada perdagangan dan konektivitas, bukan mengirim pasukan militer ke luar negeri.Terlepas dari itu, hubungan China yang semakin dalam dengan Timur Tengah akan merugikan AS. Selama 77 tahun, Arab Saudi telah menjadi negara boneka AS. Selain mendapatkan senjata dengan harga selangit, Saudi tidak mendapatkan apa-apa dari hubungan mereka dengan AS. Mereka belum memperoleh keterampilan teknis apa pun—dapat dikatakan bahwa Saudi tidak ingin memperoleh keterampilan semacam itu—tetapi orang Amerika cukup senang mengambil kekayaan minyak mereka. Ini mungkin akan segera berakhir, atau setidaknya tidak akan dalam skala besar lagi.