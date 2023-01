AS Klaim Komandan Daesh Terbunuh di Afrika

IslamTimes - Seorang komandan senior kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk "ISIS" / "ISIL"] telah tewas dalam serangan pasukan khusus AS di Somalia, klaim Pentagon, menambahkan bahwa militan tersebut memainkan peran utama dalam mengumpulkan dana untuk sel militan terkenal.

Sekretaris Perang AS Lloyd Austin mengumumkan operasi itu pada Kamis (, dengan mengatakan operasi itu terjadi di Somalia utara satu hari sebelumnya dan "mengakibatkan kematian sejumlah anggota 'ISIS'," di antaranya pemimpin regional Bilal al-Sudani dan 10 pejuang lainnya.Komandan itu "bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan kehadiran 'ISIS' di Afrika dan untuk mendanai operasi kelompok itu di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan," kata Austin, menuduh bahwa al-Sudani adalah "fasilitator utama" dalam "jaringan global" Daesh.Kepala Pentagon melanjutkan dengan mengklaim bahwa misi AS tidak mengakibatkan korban sipil, sementara Komando militer Afrika [AFRICOM] mencatat bahwa serangan itu dilakukan di “lokasi terpencil” dan tidak mungkin melukai non-kombatan. Tidak ada pasukan Amerika yang terluka, menurut seorang pejabat senior yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh CNN.Pejabat yang sama menambahkan bahwa sementara pasukan AS bersiap untuk menangkap al-Sudani, tanggapan "bermusuhan" dari kelompoknya memaksa mereka untuk membalas yang mengakibatkan kematiannya. Dia pertama kali dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS pada tahun 2012 karena diduga membantu pejuang asing melakukan perjalanan ke kamp pelatihan di Somalia, dan membantu kelompok jihad dengan pembiayaan.Mantan Presiden Donald Trump menarik sebagian besar dari 700 tentara AS yang ditempatkan di Somalia pada tahun 2020. Biden memindahkan pasukan tahun lalu untuk melanjutkan operasi melawan militan lokal, mengutip otorisasi militer yang disahkan oleh Kongres setelah serangan teroris 11 September pada tahun 2001. Menurut Brown University's Proyek Biaya Perang, otorisasi itu telah digunakan untuk membenarkan misi "kontrateror" di setidaknya 85 negara, yang secara efektif berfungsi sebagai cek kosong untuk intervensi militer AS di seluruh dunia.[IT/r]