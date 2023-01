Persaingan Militer Swasta: Kenapa AS Sangat Mengkhawatirkan Wagner Rusia

Wagner (RT).

Islam Times - Rachel Marsden, seorang seorang kolumnis dan ahli strategi politik, dalam sebuah analisa yang diturunkan oleh Russia Today pada hari Jumat, membahas bagaimana Washington sekarang 'prihatin' pada sebuah pemain baru setelah negara itu selama beberapa dekade menggunakan kontraktor swasta seperti Blackwater.

Campur tangan dalam urusan negara lain melalui kontraktor swasta telah lama menjadi pokok operasi pengaruh AS. Sekarang, Washington mencoba menuduh Rusia melakukan hal yang sama, dan tiba-tiba itu menjadi hal yang buruk.Adakah yang ingat ketika perangkat seluler BlackBerry ada di mana-mana dan hampir tidak ada yang pernah mendengar tentang iPhone, misalnya? AS menciptakan BlackBerry dari kontraktor militer/keamanan swasta – Blackwater – setelah puluhan tahun melakukan outsourcing operasi militer dan intelijen melalui berbagai perusahaan terdepan. Dan sekarang mereka begitu sibuk dengan sesuatu yang setara dengan iPhone baru – PMC Wagner Rusia – sampai-sampai Washington melacak aktivitasnya (termasuk operasi yang belum dikonfirmasi) di Ukraina, Suriah, di seluruh Afrika, dan Serbia, menurut kabel yang diperoleh POLITICO.“Pemerintah AS prihatin tentang sejauh mana Wagner mencampuri politik internal negara-negara berdaulat, melanggar hak asasi manusia, dan merampok kekayaan mineral mereka,” menurut seorang “pejabat administrasi senior” yang dikutip dalam laporan tersebut.Mengesampingkan perhatian baru Washington pada kedaulatan negara-negara berkembang atas kekayaan mineral mereka ketika hal itu malah sering menjadi alasan utama AS menargetkan negara lain dengan dalih kebebasan dan demokrasi melalui senjata, sulit untuk mengabaikan bahwa kehadiran Grup Wagner tampaknya terkonsentrasi di lokasi yang sudah diketahui menjadi sasaran aktivitas klandestin AS dan sekutu.Tahun lalu, misalnya, Mali memilih Grup Wagner untuk kemitraan baru setelah mengusir pasukan Prancis yang upayanya untuk mengamankan negara begitu spektakuler sehingga terjadi dua kudeta dalam beberapa tahun. Kemungkinan kehadiran Grup Wagner di Serbia kini sedang banyak dibicarakan. PMC Wagner diduga menempatkan dirinya di "pusat budaya" di Beograd, tetapi klaim ini, yang awalnya bersumber dari kiriman Telegram, telah dibantah oleh kepala Wagner Evgeny Prigozhin dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic, yang juga baru-baru ini mengkritik iklan perekrutan Wagner berbahasa Serbia yang muncul di media sosial.Jika klaim ini ternyata benar, sepertinya Serbia sedang mencari bantuan sewaan untuk mencegah negara itu menjadi hotel murahan bagi para pemimpin perubahan rezim dukungan Barat yang menargetkan Moskow dan sekutu utamanya, Beograd. Dan kehadiran kontraktor militer swasta Barat di Ukraina telah mapan, dengan tawaran pekerjaan dilaporkan bermunculan sejak awal konflik. “Dicari: mantan tentara multibahasa yang bersedia diam-diam menuju ke Ukraina dengan bayaran hingga $2.000 per hari – plus bonus – untuk membantu menyelamatkan keluarga dari konflik yang semakin suram,” bunyi salah satu iklan. Di luar peran keamanan rahasia ini, seseorang akan cukup naif untuk berpikir bahwa di bawah naungan kabut perang, sebuah misi kecil yang merayap menuju operasi kinetik tidaklah menggoda.Adalah pemerintah AS yang menciptakan cetak biru untuk kontrak pertahanan modern ketika Erik Prince - salah satu donor utama Partai Republik pada saat itu dan sahabat mantan menteri pertahanan AS (dan kemudian wakil presiden) Dick Cheney – menciptakan Blackwater, yang kemudian mendapatkan kontrak keamanan tanpa penawaran yang menguntungkan bagi pemerintah AS di Irak dan Afghanistan selama perang global Washington melawan terorisme. Perusahaan itu mulai menyerupai rumah jompo bagi para pejabat dan eksekutif dari CIA dan Pentagon, yang dengan nyaman meluncur ke Blackwater untuk menikmati gaji yang menggiurkan. Dan meskipun perusahaan itu mengembangkan reputasi koboi dari insiden seperti ketika personel Blackwater melepaskan tembakan dan menewaskan 14 warga sipil di Lapangan Nisour Irak pada tahun 2007, model keamanan swasta AS telah berkembang pesat di bawah pemerintahan AS berikutnya.Blackwater mengungkap jenis operasi rahasia yang telah lama dialihdayakan oleh Washington karena alasan penyangkalan yang masuk akal. Perusahaan itu sendiri "menciptakan jaringan lebih dari 30 perusahaan cangkang atau anak perusahaan sebagian untuk mendapatkan jutaan dolar dalam kontrak pemerintah Amerika setelah perusahaan keamanan mendapat kecaman keras karena perilaku sembrono di Irak," menurut New York Times.Perusahaan tersebut bekerja untuk pemerintah asing seperti Yordania untuk melatih pilot helikopter dengan dana pemerintah AS, melatih pasukan khusus Kanada selama dua tahun, dan bekerja secara langsung dengan CIA dalam apa yang New York Times gambarkan sebagai “program rahasia untuk melacak dan membunuh tokoh-tokoh senior Al-Qaeda". Jadi, terlepas dari kontrak resmi pemerintah AS yang tampaknya jinak untuk perlindungan personel Amerika di zona konflik, Blackwater tetap berfungsi sebagai perpanjangan langsung dari kepentingan pertahanan, intelijen, dan kebijakan luar negeri Washington dengan cara yang sama seperti yang lain karena didanai oleh CIA melalui program bantuan.Dalam salah satu program tersebut, sejak tahun 2010, kontraktor swasta dipekerjakan dengan uang USAID untuk melaksanakan operasi pengaruh di Kuba melalui pembuatan jaringan media sosial mirip Twitter yang disebut ZunZuneo. Idenya adalah untuk menarik orang Kuba yang tidak menaruh curiga melalui "konten non-kontroversial", hanya untuk mengantarkan massa menuju kerusuhan sipil.Pada puncak Perang Dingin, pekerjaan jurnalis dan aktivis feminis Gloria Steinem yang didanai CIA di bawah “Layanan Riset Independen,” sebuah kelompok depan yang menyelenggarakan festival pemuda internasional dengan tujuan mempengaruhi pemuda dari seluruh dunia yang menyajikan alternatif lebih menarik untuk revolusionisme Soviet.Air America terkenal memberikan front rahasia untuk CIA dan Pentagon untuk memberikan dukungan kritis bagi operasi militer dan intelijen AS di bioskop di seluruh dunia, mulai dari perang di Vietnam hingga invasi Teluk Babi yang gagal di Kuba, sebelum dibubarkan pada tahun 1974.Contoh-contoh yang berhasil masuk ke domain publik ini hanyalah puncak dari sebuah gunung es.Masalah sebenarnya dengan Grup Wagner untuk AS dan sekutunya adalah bahwa ia bersaing dengan rekan-rekan Barat dan dapat berfungsi untuk melindungi kepentingan klien yang menyimpang dari agenda Barat. Jika pemerintah AS memiliki masalah dengan itu sekarang, mereka mungkin sebaiknya mengingat bahwa merekalah yang pertama kali mengatur bagaimana bola itu bergulir. [IT/AR]