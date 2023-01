Jenderal AS Peringatkan Pasukan Bahwa Perang dengan China Kemungkinan Dalam Dua Tahun

IslamTimes - Seorang jenderal Angkatan Udara AS bintang empat telah memperingatkan kemungkinan konflik militer dengan China atas Taiwan pada awal 2025, mendesak komandannya untuk mendorong unit mereka mencapai kesiapan maksimum untuk operasi militer tahun ini.

Dalam sebuah memo yang pertama kali dirilis ke media pada hari Jumat (27/1) dan kemudian dikonfirmasi oleh Pentagon, kepala Komando Mobilitas Udara Jenderal Mike Minihan mengatakan, "Saya harap saya salah. Naluri saya mengatakan saya akan bertarung pada tahun 2025."Tujuan utama seharusnya untuk menghalangi dan, jika perlu, untuk mengalahkan China, tambah Minihan.Minihan berargumen bahwa karena Taiwan dan AS akan mengadakan pemilihan presiden pada tahun 2024, AS akan "terganggu", dan Presiden China Xi Jinping akan memiliki kesempatan untuk pindah ke China Taipei."Tim, alasan, dan peluang Xi semuanya selaras untuk tahun 2025," tambahnya.Memo yang ditandatangani ditujukan kepada semua komandan sayap udara di Komando Mobilitas Udara dan komandan operasional Angkatan Udara lainnya, mengarahkan semua personel AMC untuk "menembakkan klip ke target 7 meter dengan pemahaman penuh bahwa hal yang paling penting adalah kematian yang tidak disesali. Arahkan ke kepala."Seorang juru bicara Pentagon memverifikasi keaslian memo itu, menanggapi pertanyaan email AFP tentang memo itu, "Ya, memang benar bahwa dia mengirimkannya." Namun, seorang pejabat departemen pertahanan mengatakan, "Komentar ini tidak mewakili pandangan departemen tersebut terhadap China."Pejabat senior AS telah mengklaim dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka memiliki bukti bahwa China dengan cepat mempercepat waktunya untuk mengambil kendali Taiwan.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan 'Satu China', hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan tersebut, yang berarti bahwa mereka tidak akan menjalin kontak diplomatik dengan pemerintah separatis pulau tersebut.Amerika Serikat juga mengklaim komitmen terhadap prinsip itu, tetapi melanggar kebijakan yang dinyatakannya sendiri dan dalam upaya untuk memusuhi Beijing, Washington telah merayu pemerintah separatis di Taipei, mendukung sikap anti-Chinanya, dan memasoknya dengan pasokan besar. gudang senjata.Ketegangan atas pulau berpemerintahan sendiri itu meningkat setelah kunjungan provokatif ke sana pada Agustus oleh Nancy Pelosi, ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Itu mendorong latihan militer China skala besar di sekitar wilayah pulau serta deklarasi oleh Presiden AS Joe Biden untuk mempertahankan Taiwan.Beijing mengatakan masalah China Taipei adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar.