Pejabat Tinggi: NATO Siap Bentrok dengan Rusia 

IslamTimes - NATO siap untuk melawan Rusia jika konflik langsung meletus antara keduanya, Rob Bauer, ketua Komite Militer aliansi, mengatakan pada hari Sabtu (28/1).

Garis merah akan dilintasi jika Moskow menyerang blok militer pimpinan AS, kata Rob BauerDalam sebuah wawancara dengan TV RTP Portugis, ketika ditanya apakah blok militer pimpinan AS siap untuk konfrontasi langsung dengan Rusia, Bauer dengan tegas menyatakan, “Kami siap.”Pejabat itu mencatat bahwa ketika permusuhan pecah di Ukraina pada Februari 2022, NATO sudah memiliki sejumlah kelompok pertempuran di sepanjang sayap timurnya. Selama pertemuan puncak di Madrid yang berlangsung pada Juni 2022, para pemimpin aliansi memutuskan untuk membuat empat kelompok pertempuran lagi di Slovakia, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria, kata Bauer.“Saya pikir itu adalah pesan penting bagi Rusia, bahwa postur kita telah berubah, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita siap jika mereka memiliki ide untuk datang ke NATO.”Dia menambahkan bahwa jika ada garis merah mengenai hubungan antara Moskow dan blok militer, “Rusialah yang melintasi garis wilayah kita di NATO.”Bauer melanjutkan dengan mengatakan bahwa selama beberapa dekade, banyak negara NATO mengira merekalah yang memutuskan kapan dan di mana akan mengerahkan pasukan mereka, tetapi konflik Ukraina adalah pengubah permainan. Rusia meluncurkan operasi militernya “pada saat yang mereka pilih, jadi kami harus jauh lebih siap, kami tidak punya waktu untuk bersiap, karena terserah mereka kapan mereka datang,” kata pejabat itu.Dia juga menggambarkan pengiriman senjata modern Barat ke Ukraina sebagai “tidak meningkat.”“Fakta bahwa musuh Anda memiliki senjata yang lebih baik, itu bukan masalah musuh, itu masalah Anda,” katanya, menambahkan bahwa Barat dan Rusia sama-sama menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan upaya pembuatan senjata dan peralatan – dan negara-negara NATO membutuhkan untuk berdebat tentang prioritas produksi militer. Artinya “berbicara tentang ekonomi masa perang, tapi di masa damai”, yang diakuinya akan sulit.Rusia memandang pasukan NATO yang dikerahkan di dekat perbatasannya sebagai ancaman. Pada bulan Desember 2021, Moskow menyerahkan draf dokumen tentang jaminan keamanan kepada NATO dan Washington, menuntut agar Ukraina dilarang memasuki aliansi tersebut, dan bersikeras bahwa blok tersebut harus mundur ke perbatasan seperti yang mereka lakukan pada tahun 1997. Tawaran ini ditolak mentah-mentah.Pada hari Rabu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan bahwa Washington sejauh ini "sama sekali tidak melihat indikasi" bahwa Moskow memiliki rancangan untuk menyerang wilayah blok tersebut.[IT/r]