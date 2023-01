Tank Barat Akan Dikirim ke Ukraina Meskipun Ada Akibatnya

IslamTimes - AS mengirim 31 tank tempur Abrams ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa tank-tank itu menyoroti komitmen abadi Amerika terhadap Ukraina.

Persaingan antara Rusia dan Barat semakin rumit setelah Jerman dan Amerika Serikat mengumumkan keputusan mereka untuk mengirim tank canggih ke Kiev.Hari ini saya mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengirim 31 tank Abram ke Ukraina, setara dengan satu batalyon Ukraina.Sekretaris Austin merekomendasikan langkah ini karena akan meningkatkan kapasitas Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya dan mencapai tujuan strategisnya.Tank Abrams adalah tank paling mumpuni di dunia; mereka juga sangat rumit untuk dioperasikan dan dirawat, jadi, kami juga memberi Ukraina suku cadang dan peralatan yang diperlukan untuk menopang tank ini secara efektif di medan perang.Presiden AS, Joe BidenPembalikan posisi AS sebelumnya terjadi setelah Jerman mengatakan akan mengirim 14 tank Leopard 2 buatan Jerman ke Ukraina. Berlin juga telah memberikan izin kepada negara mitra untuk mengekspor kembali tank tempur lainnya ke Kyiv.Biden memuji keputusan Jerman yang menekankan apa yang disebutnya "persatuan Barat melawan Rusia".Jerman enggan mengirim tank ke Ukraina dan menunggu AS untuk memimpin. Meskipun Inggris sebelumnya telah mengumumkan akan memberikan tank penantang buatan Inggris ke Ukraina, Berlin khawatir akan meningkatnya perang. Washington mengutip tantangan logistik dan pemeliharaan.Negara-negara Barat sebelumnya menolak memberikan kendaraan lapis baja berat ke Ukraina. Kyiv sekarang mendorong sekutu Baratnya untuk mengirimkan jet tempur generasi keempat, seperti F 16 Amerika, namun Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengatakan tidak ada kemungkinan jet tempur dikirim ke Ukraina meskipun ada permintaan baru untuk pesawat kelas atas. .Rusia melihat pengiriman tank Barat yang dijanjikan ke Kiev sebagai bukti keterlibatan langsung dan berkembang dari Amerika Serikat dan Eropa dalam perang Ukraina.Angkatan Udara Ukraina memiliki armada jet tempur era Soviet yang menua. Dukungan militer Barat sangat penting bagi Kyiv.Saya mengikuti perdebatan seputar tank-tank ini. Anda tahu, Anda memiliki sejumlah pejabat dan ahli Jerman, komentator, mengatakan kami tidak dapat memiliki tank Jerman, Anda tahu, di perbatasan dengan Rusia lagi, ini membangkitkan kenangan mengerikan dari Perang Dunia Kedua.Tetapi argumen kontra untuk ini adalah karena Anda mendengar banyak tentang Rusia adalah bahwa jika Anda melihat bagaimana Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet, ia menginvasi melalui Ukraina dan Belarusia.Jadi Jerman juga memiliki tanggung jawab sejarah.Dengan mengumumkan keputusan pengiriman tank Leopard 2 ke Ukraina, Jerman kini aktif terlibat dalam perang dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan bahwa Jerman dan sekutunya "berperang melawan Rusia". Komentar tersebut digambarkan sebagai komentar langka dan Frank berkomentar tentang peran Barat dalam konflik tersebut.Mengirim senjata ofensif ke Kiev akan menyebabkan bencana globalSergey Nechaev, Duta Besar Rusia untuk Jerman mengatakan keputusan yang sangat berbahaya ini membawa konflik ke tingkat konfrontasi baru dan bertentangan dengan pernyataan politisi Jerman tentang keengganan Jerman untuk terlibat di dalamnya.Negara Eropa terbesar, raksasa ekonomi, Jerman. Jadi Uni Soviet secara resmi meresmikan akhir pendudukannya. Setelah WW2 Jerman dibagi menjadi empat sektor seperti yang diketahui - Amerika, Prancis, Inggris, dan Soviet.Jadi Uni Soviet telah secara resmi meresmikan berakhirnya status pendudukannya; tidak seperti Amerika Serikat. Secara formal, tegasnya, ada pasukan pendudukan di wilayah Jerman. (Sic) Ini adalah fakta. Dan ada banyak dari mereka di sana.Rusia mengecam keputusan negara-negara anggota NATO untuk mengirim persenjataan berat ke Kiev sebagai provokasi terang-terangan terhadap Moskow.Kremlin mengatakan bahwa setiap tank tempur Abrams yang dipasok ke Ukraina oleh AS akan "terbakar". Pejabat Rusia menganggap pengiriman yang diharapkan sebagai kebodohan yang mahal.Departemen Pertahanan AS mengumumkan pada awal Januari 2023 bahwa mereka akan memberikan tambahan bantuan militer sebesar $3,1 miliar ke Ukraina. Secara total, AS menyetujui sekitar $50 miliar bantuan untuk Ukraina pada tahun 2022, hampir setengahnya, $24,9 miliar, digunakan untuk pengeluaran militer.Amerika Serikat juga memberikan $9,6 miliar kepada Ukraina untuk apa yang digambarkannya sebagai tujuan non-militer pada tahun 2022.Tentu saja Ukraina membutuhkan semua senjata berat yang bisa didapatkannya. Jumlah tank yang dikirimkan AS tidak cukup besar untuk membuat perbedaan besar di medan perang. Kemungkinan besar, ini adalah harga untuk membuat Jerman setuju untuk mengirim kendaraan yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan Leopard 2. Jadi ini mungkin sama politiknya dengan efektivitas pertempuran di medan perang.Rusia mengatakan tank tempur berat yang direncanakan Amerika Serikat untuk dikirim ke Ukraina "akan terbakar" di bekas republik Soviet itu, menolak langkah itu sebagai kebodohan yang mahal.Diyakini bahwa sejumlah kecil tank yang dipasok Barat diawaki oleh awak yang kurang terlatih dan kurangnya pemeliharaan dan dukungan infrastruktur pasokan kemungkinan besar akan memberikan hasil negatif.Selain itu, pengerahan pertama tank tempur utama AS di Ukraina harus mengikuti keberhasilan tentara Ukraina yang signifikan, yang membutuhkan tidak kurang dari 200 hingga 300 tank.Pertanyaannya tetap apakah negara-negara Barat siap untuk terlibat dalam konfrontasi besar-besaran dengan Rusia.[IT/r]