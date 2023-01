Deputi Menlu Rusia: AS 'Penerima Manfaat Utama' dari Krisis Ukraina 

IslamTimes - “Jelas bahwa Amerika Serikat bukan hanya konduktor utama dalam krisis Ukraina, tetapi juga penerima manfaat utamanya. Antara lain, Washington menganggap Ukraina sebagai tempat pengujian produk industri militernya, di mana berbagai sistem senjata dan metode penggunaannya, termasuk yang modern, jarak jauh, sedang diuji … untuk ketahanan terhadap senjata Rusia,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov.

Diplomat Rusia itu menambahkan bahwa, dengan menarik peralatan militer dari Eropa, mengirimkannya "untuk dibuang" ke Ukraina, Washington berharap untuk memaksakan kontrak baru bernilai miliaran dolar kepada orang Eropa untuk pembelian produk militer AS."Permainan sinis" ini "akan berakhir buruk" bagi mereka yang terlibat, Ryabkov memperingatkan.Setelah Washington mengumumkan keputusannya untuk mengirim tank Abrams ke Ukraina, Moskow tidak melihat cara apapun untuk mengadakan pembicaraan dengan Kiev, wakil Menlu menggarisbawahi.“Kami siap mempelajari setiap inisiatif serius untuk menyelesaikan krisis Ukraina, tetapi sejauh ini belum ada yang benar-benar mengartikulasikannya… Dalam kondisi saat ini, ketika Washington telah mengumumkan keputusannya untuk memasok tank, dan pengikutnya, termasuk Ottawa, bersaing untuk lihat siapa dan berapa banyak persenjataan yang akan dipasok ke Ukraina, terutama yang sudah ketinggalan zaman, tidak ada gunanya berbicara tidak hanya dengan Ukronazis, tetapi juga dengan dalang mereka," kata Ryabkov.Dalam konteks yang sama, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Kamis bahwa pasokan senjata ke Ukraina oleh negara-negara Barat membuktikan keterlibatan mereka secara langsung dan terus meningkat dalam konflik tersebut.Pada hari Rabu, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa negaranya akan mengirim 31 tank M1 Abrams ke Ukraina. Namun, para pejabat AS mengatakan bahwa pengiriman tank ke medan perang Ukraina dan pelatihan akan memakan waktu berbulan-bulan, tentu saja tidak tepat waktu untuk dugaan serangan balasan Ukraina yang diharapkan terjadi pada musim semi ini.Ryabkov mengatakan kepada Sputnik bahwa keputusan untuk mengirim tank tempur Abrams ke Kiev adalah "langkah yang sangat merusak" yang telah menimbulkan lebih banyak kekhawatiran di komunitas global terkait tindakan AS dan NATO.Pada April 2022, Moskow mengirim catatan ke negara-negara anggota NATO yang mengutuk bantuan militer mereka ke Kiev.Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memperingatkan bahwa setiap pengiriman senjata di wilayah Ukraina akan menjadi "target yang sah" bagi pasukan Rusia.Rusia tidak membutuhkan apa pun dari Barat, tetapi NATO menyebarkan "cerita horor Russophobia" di negara-negara tetangga, kata Ryabkov juga."Kami tidak membutuhkan apa pun dari Barat. Kami ingin dibiarkan sendiri. Tetapi NATO, pada bagiannya, dengan kegigihan gila yang layak untuk digunakan dengan lebih baik, secara konsisten merangkak ke perbatasan Rusia, pada saat yang sama membuat zombie tetangga kami. negara-negara dengan cerita horor Russophobia," tambahnya.Ryabkov ingat bahwa Rusia telah berulang kali memperingatkan NATO bahwa akan ada konsekuensi atas upaya aliansi untuk memperluas ke arah timur."Orang Amerika tidak mendengarkan peringatan kami dan tidak menanggapinya dengan serius, tetapi hanya melanjutkan dengan segala cara yang mungkin untuk menghasut Kiev melawan Rusia," kata diplomat Rusia itu, menekankan bahwa negaranya akan mempertahankan kepentingan keamanannya yang sah.[IT/r]