IslamTimes - Lebanon, dua raksasa minyak internasional dan perusahaan minyak dan gas milik negara Qatar Energy menandatangani perjanjian pada hari Minggu (29/1) untuk perusahaan Qatar untuk bergabung dengan konsorsium yang akan mencari gas di Laut Mediterania di lepas pantai Lebanon.

Kesepakatan yang ditandatangani di Beirut membawa Qatar ke pasar eksplorasi gas Lebanon tiga bulan setelah Lebanon menyelesaikan proses yang dimediasi AS untuk penetapan batas maritimnya, mengakhiri perselisihan selama bertahun-tahun dalam menghadapi rezim pendudukan Zionis. Qatar Energy menggantikan perusahaan Rusia yang menarik diri dari pasar Lebanon pada bulan September.Pada 2017, Libanon menyetujui lisensi untuk konsorsium internasional termasuk TotalEnergies Prancis, ENI Italia, dan Novatek Rusia untuk melanjutkan pengembangan minyak dan gas lepas pantai untuk dua dari 10 blok di Mediterania. Perbatasan salah satu dari dua blok tersebut dipersengketakan oleh rezim pendudukan Zionis ‘Israel’ hingga proses tersebut diselesaikan tahun lalu.Perusahaan tidak menemukan jumlah minyak atau gas yang layak di blok No. 4 utara Beirut, dan pengeboran di blok No. 9 di selatan telah berulang kali ditunda karena perselisihan dengan entitas pendudukan Zionis 'Israel'.Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Saad Sherida al-Kaabi, Menteri Energi Qatar; mitranya dari Lebanon, Walid Fayyad; Claudio Descalzi, CEO perusahaan energi milik negara Italia, ENI, dan CEO TotalEnergies Patrick Pouyanné. Upacara penandatanganan dihadiri oleh juru kunci Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati.[IT/r]