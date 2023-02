Sorotan dari Wawancara Besar Lavrov: Pertempuran Geopolitik, Ukraina, dan Keistimewaan AS

IslamTimes - Moskow terkunci di garis depan dalam perjuangan geopolitik melawan Washington dan krisis di Ukraina , kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Diplomat itu menambahkan bahwa negara-negara Barat tidak ingin permusuhan diakhiri.

Menteri luar negeri Rusia duduk untuk berdiskusi tentang berbagai masalahLavrov membuat pernyataan selama wawancara luas dengan media pemerintah Rusia pada hari Kamis (2/2, di mana dia juga menuduh AS mencabut Uni Eropa dari setiap kemiripan kemerdekaan.Berikut adalah beberapa komentar utama dari penampilan TV Lavrov.Negara-negara Barat ingin melumpuhkan Rusia dengan sanksi untuk membawa “satu dekade kemunduran,” kata Lavrov, mengacu pada kata-kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.“Kami berada di tengah pertempuran geopolitik. Tidak ada keraguan tentang itu,” kata menteri luar negeri.Tentara Rusia yang berperang di Ukraina adalah "pahlawan" yang "perbuatannya adalah untuk masa depan umat manusia, di mana tidak akan ada syarat untuk hegemoni penuh AS," tambah Lavrov.AS "telah menaklukkan" politisi Eropa, mengambil "jejak terakhir kemerdekaan" dari UE, kata diplomat itu. Jenis "demokrasi" yang mereka anjurkan bermuara pada "hak bagi mereka untuk memaksakan kepada orang lain seperti apa demokrasi itu seharusnya," kata Lavrov.Menteri luar negeri Rusia berargumen bahwa Washington menekan negara-negara lain untuk melakukan penawarannya, tidak menawarkan keuntungan untuk kepatuhan dan mengancam hukuman bagi setiap pembangkang. Dia menyebut pendekatan itu "puncak pragmatisme, tetapi juga sinisme."Inti dari kebijakan luar negeri AS adalah keistimewaan Amerika dan keyakinan Washington pada “kesempurnaan dan keunggulannya,” menurut Lavrov.Konflik di Ukraina terus berkecamuk karena negara-negara Barat, yang dipimpin oleh AS, menolak untuk berhenti “sampai mereka menyimpulkan bahwa mereka telah menghilangkan ancaman terhadap hegemoni mereka,” tegas Lavrov. Menurut diplomat terkemuka Rusia, Kiev telah dilarang oleh Barat untuk berdamai dengan Moskow.“Tidak ada yang keberatan ketika [Presiden Ukraina Vladimir] Zelensky melarang negosiasi dengan Rusia secara hukum. Tidak ada yang memarahinya ketika dia… mengklaim bahwa dia tidak mengerti siapa yang membuat keputusan di Rusia dan dengan siapa dia harus berbicara.”Zelensky sepertinya merasa malu untuk dikendalikan dan dimanipulasi oleh Barat dan menggunakan proyeksi psikologis, saran Lavrov.Lavrov ditanya negara mana yang selanjutnya dapat diubah menjadi "anti-Rusia" - istilah yang digunakan kepemimpinan Rusia untuk menggambarkan Ukraina dalam keadaannya saat ini. Menteri Rusia mengatakan Moldova dapat berperan dalam peran itu karena kepribadian presidennya, Maia Sandu.Sandu "dipasang di pucuk pimpinan negara melalui metode khusus yang jauh dari kebebasan dan demokrasi," kata Lavrov menilai. “Dia memiliki kewarganegaraan Rumania, siap untuk menggabungkan [Moldova] dengan Rumania dan melakukan hampir semua hal.” Selain itu, Sandu "bergegas ke NATO," bantah diplomat itu.Georgia cocok dengan deskripsi di bawah mantan Presiden Mikhail Saakashvili, kata Lavrov, tetapi dia menambahkan bahwa pemerintah saat ini di Tbilisi telah mengutamakan kepentingan nasional.Rusia tidak ada dan tidak memiliki niat untuk meminta sekutunya di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) untuk bantuan militer di Ukraina, kata Lavrov, merujuk pada kelompok pertahanan regional di mana Rusia menjadi anggotanya.“Kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk mencapai tujuan operasi militer khusus, untuk mengakhiri perang ini, yang dimulai oleh Barat melalui rezim Kiev setelah kudeta [2014] [di Ukraina],” tegasnya.Lavrov menggambarkan hubungan Rusia-China saat ini sebagai yang terkuat yang pernah ada, menambahkan bahwa mereka “tidak memiliki batasan, tidak ada batasan, dan tidak ada masalah yang dilarang untuk didiskusikan.”Baik Moskow maupun Beijing hanya ingin mengejar pembangunan nasional “dalam kerangka norma perdagangan internasional yang ada.”“China mengalahkan Amerika di wilayahnya sendiri di bawah aturannya sendiri,” diplomat itu menilai. Menurut Lavrov, inilah mengapa AS mengingkari prinsip-prinsip ekonomi yang disebarkannya ke seluruh dunia dan diuntungkan di masa lalu.Di mata Moskow, bentuk globalisasi saat ini “tidak lagi memiliki sifat positif,” kata Lavrov, menambahkan bahwa “kami menyadarinya lebih cepat karena kami yang pertama menerima pukulan.”Rusia memiliki "kurang tenggelam" dibandingkan China dalam sistem keuangan global yang dipengaruhi AS dan mekanisme lainnya, yang sekarang disalahgunakan oleh Washington, jelasnya.China membutuhkan waktu untuk mengurangi keterlibatannya dengan mekanisme tersebut dan menciptakan alat alternatif untuk mempertahankan kepentingannya, tetapi ia bergerak ke arah itu, prediksi Lavrov.[IT/r]