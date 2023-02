Dokumen Tidak Diklasifikasikan Mengungkapkan Mengapa AS Melecehkan Rusia

IslamTimes - AS menolak saran Rusia untuk menggambarkan pasangan itu sebagai "sekutu" selama pertemuan presiden kedua negara pada tahun 1992, transkrip yang baru dideklasifikasi telah terungkap. George H.W. Bush menjelaskan kepada rekannya Boris Yeltsin mengapa dia enggan menggunakan kata tersebut, menegaskan bahwa tidak semua masalah antar negara telah diselesaikan.

Masalah yang belum terselesaikan mencegah Washington untuk menganggap Moskow sebagai 'sekutu', menurut risalah pertemuan pada tahun 1992Pada hari Senin (30/1), Arsip Keamanan Nasional AS menerbitkan kumpulan risalah yang tidak diklasifikasikan dari beberapa pertemuan antara kedua presiden lebih dari tiga dekade lalu. Menyusul runtuhnya Uni Soviet pada akhir Desember 1991, ada harapan besar di antara kepemimpinan baru Rusia bahwa bekas musuh bebuyutan itu bisa menjadi sekutu.Salah satu percakapan tersebut terjadi pada tanggal 1 Februari 1992, di retret kepresidenan AS di Camp David di Maryland, selama kunjungan kenegaraan pertama Yeltsin ke negara tersebut.Menjelang akhir pertemuan, presiden Rusia bertanya kepada Bush: “Apakah kita masih bermusuhan atau tidak?”"Tidak, kita tidak," jawab pemimpin AS itu, menambahkan bahwa sebuah pernyataan telah disiapkan yang menjauhkan "kita dari era lama." Dia kemudian menyarankan agar kepala negara Rusia melihat pesan tersebut.Setelah melakukannya, Yeltsin berkomentar: "Anda tidak memiliki apa pun di sini yang mengatakan bahwa kami bukan lagi musuh dan sedang bergerak untuk menjadi sekutu."“Itu mengatakan persahabatan,” Menteri Luar Negeri James A. Baker menyela.Namun, presiden Rusia bersikeras bahwa dokumen tersebut harus menyatakan bahwa AS dan Rusia “bergerak dari tahap musuh menjadi sekutu.” Kata-kata seperti itu, menurut Yeltsin, akan menambah "kualitas baru" pada pesan tersebut.Presiden Bush, pada gilirannya, mengklarifikasi bahwa pemerintahannya "menggunakan bahasa transisi ini karena kami tidak ingin bertindak seolah semua masalah kami telah diselesaikan."Selain episode tersebut, Yeltsin mengatakan kepada mitranya dari Amerika bahwa meskipun pemerintah Rusia berkomitmen pada demokrasi dan reformasi pasar, negara tersebut sedang mengalami "masa-masa sulit". Dia berargumen bahwa Washington “harus memberikan bantuan” kepada bekas republik Soviet, termasuk Rusia, kecuali negara itu ingin melihat kembalinya “kekuatan konservatif [dan] elang” untuk berkuasa di Moskow. Yeltsin memperingatkan bahwa hal itu akan menyebabkan Rusia menjadi "negara polisi", dengan "penindasan" dan "perlombaan senjata" dimulai kembali.Pemimpin Rusia itu juga membuat sejumlah proposal pengurangan senjata nuklir yang berani yang tidak diterima Bush, dengan presiden AS menolak untuk membatalkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam, yang membentuk inti dari triad strategis Amerika.Gagasan Yeltsin untuk menciptakan sistem pertahanan rudal global bersama juga tidak diterima dengan antusias oleh Amerika.Terlepas dari perbedaan pendapat, kedua pemimpin menggambarkan pertemuan itu sangat positif pada saat itu.[IT/r]