Partai Republik Menggulingkan Ilhan Omar dari Komite DPR karena Dia Mengejek Politisi AS Pro-Israel

IslamTimes - Partai Republik di Dewan Perwakilan AS telah memilih untuk menggulingkan Ilhan Omar dari komite DPR yang terkenal karena anggota parlemen Muslim itu mengejek politisi Amerika atas dukungan mereka yang tidak beralasan terhadap rezim Zionis Israel dengan imbalan imbalan finansial.

Langkah itu disahkan 218-211 pada hari Kamis (2/2), mencopot legislator kelahiran Somalia itu dari Komite Urusan Luar Negeri DPR.Mereka yang memberikan suara mendukung penghapusan Omar dari komite mengutip tweetnya tahun 2019 yang berbunyi, "Ini semua tentang Benjamins, sayang."Tweet tersebut merujuk pada gambar Benjamin Franklin pada uang kertas $100 sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa mereka yang mendukung rezim Israel di seluruh spektrum politik Amerika, dimotivasi oleh uang.Para pencela Omar menilai tweet itu sebagai "antisemit", tetapi dia sendiri mengatakan bahwa mereka yang berkomplot melawannya tidak dapat mentolerir kehadiran Muslim di Kongres dan juga bertindak berdasarkan "xenofobia dan rasisme".Dia, dalam banyak kesempatan, mengkritik keras politisi AS pro-Zionis Israel di seluruh badan legislatif bikameral dengan menggambarkan entitas pendudukan sebagai rezim "apartheid" dan mengecam kejahatan perangnya terhadap warga Palestina.Omar juga mengkritik American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) karena perannya dalam membentuk kebijakan AS.Secara terpisah, dia mengatakan di masa lalu bahwa pasukan AS dan negara-negara lain harus memiliki standar akuntabilitas yang sama ketika tindakan mereka melukai atau membunuh warga sipil.Berbicara kepada Kongres sebelum pemungutan suara, Omar mengatakan bahwa penyerangnya tidak akan mampu membungkamnya. "Kepemimpinan dan suara saya tidak akan berkurang jika saya tidak berada di komite ini ... suara saya akan semakin keras dan kuat," katanya."Saya seorang Muslim, saya seorang imigran dan, yang menarik, saya berasal dari Afrika," tambah wamita berusia 40 tahun itu."Apakah ada yang terkejut bahwa saya menjadi sasaran? Apakah ada yang terkejut bahwa saya dianggap tidak layak untuk berbicara tentang kebijakan luar negeri Amerika?"Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries, seorang Demokrat, mengatakan kepada wartawan sebelum pemungutan suara bahwa tindakan terhadap Omar harus dilakukan dengan "balas dendam politik" karena Demokrat mengeluarkan Paul Gosar dan Marjorie Taylor Greene dari tugas komite mereka setelah perilaku keduanya yang sangat kontroversial di 2021.Greene telah memberi tahu Kongres di masa lalu, mengikuti Omar dan Perwakilan Rashida Tlaib, anggota kongres Muslim lainnya, bahwa "Muslim menyusup ke Kongres." Gosar telah memposting video di media sosial yang menunjukkan dia muncul untuk membunuh anggota DPR lainnya, Perwakilan Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez.Ocasio-Cortez, sendiri, membahas debat tentang pemecatan Omar dari komite DPR bahwa "ini (pemungutan suara) adalah tentang menargetkan wanita kulit berwarna di Amerika Serikat."‌Tlaib dan Omar, dua wanita Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres, adalah pengkritik vokal kebijakan Israel terhadap Palestina dan pendukung vokal gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS). Keduanya menyebut Zionis "Israel" sebagai "negara apartheid" yang bersalah atas kejahatan perang.Pada Mei 2021, Omar mengutuk Presiden AS Joe Biden karena berpihak pada pendudukan Zionis Israel yang menindas Palestina dan melakukan kekejaman terhadap warga Palestina.Pada April 2019, Omar membuat marah Presiden AS saat itu Donald Trump karena menyoroti kejahatan apartheid Israel terhadap warga Palestina.“Dia sangat tidak menghormati negara ini. Terus terang, dia sangat tidak menghormati Israel,” kata Trump membela rezim Zionis Israel saat itu.Anggota kongres itu tetap berada di antara minoritas anggota parlemen AS yang sangat menentang rezim apartheid di Pendudukan Palestina. Dia blak-blakan menentang penjualan senjata AS di luar negeri, dan dengan keras menentang undang-undang senjata di negara yang mengizinkan pembelian senjata tempur militer oleh siapa pun yang berusia di atas 18 tahun dengan sedikit pemeriksaan latar belakang.[IT/r]