China dan Rusia Sedekat Sebelumnya, Dan Itu Masalah bagi AS

IslamTimes - Ketika Antony Blinken mendarat di Beijing dalam beberapa hari mendatang untuk kunjungan pertama menteri luar negeri AS ke China sejak 2018, dia akan sangat kontras dengan pemandangan di ibu kota China satu tahun sebelumnya.

Kemudian, pemimpin China Xi Jinping menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pembukaan Olimpiade Beijing – pertemuan untuk pembicaraan dan makan malam untuk menghormati Putin, dan mendeklarasikan kemitraan “tanpa batas” antara kedua tetangga.Beberapa minggu kemudian, ketika tank-tank Rusia meluncur melintasi perbatasan ke Ukraina memulai invasi yang akan menghancurkan negara itu dan menyebabkan krisis kemanusiaan, para pemimpin China tidak segan-segan menerima deklarasi itu.Meskipun Beijing mengklaim ketidakberpihakan dalam konflik tersebut dan tidak mengetahui niat Rusia sebelumnya, Beijing juga menolak untuk mengutuk Moskow. Sebaliknya, itu meniru garis Kremlin yang menyalahkan NATO karena memprovokasi konflik – hubungan yang semakin retak dengan Eropa dan AS.Setahun berlalu, kontras dengan kunjungan Blinken bukanlah suatu kebetulan.Terkuras secara ekonomi oleh strategi nol-Covid yang sekarang ditinggalkan, Beijing telah melunakkan nadanya pada urusan luar negeri dan meningkatkan diplomasinya dengan pemerintah Barat, kata para analis, dalam upaya untuk memenangkan kembali pijakan yang hilang dan menstabilkan hubungannya.Dalam pertemuan dengan Blinken selama perjalanan awal Februari yang diharapkan – serta para pemimpin Eropa yang telah memberi isyarat bahwa mereka akan berkunjung dalam beberapa bulan mendatang – rekan-rekan China cenderung menekankan seruan lama mereka untuk resolusi damai dan memainkan apa yang mereka klaim. "Posisi obyektif dan tidak memihak" China dalam konflik tersebut, kata para analis.Tetapi sementara pandangannya mungkin berbeda dari saat ini tahun lalu, dukungan China untuk Rusia – jika diukur dengan perdagangan tahunannya, keterlibatan diplomatik, dan jadwal latihan militer bersama – menceritakan kisah yang berbeda.Metrik tersebut menunjukkan bahwa selama setahun terakhir China terus memperkuat, bukan mundur dari, kemitraan "tanpa batas" - hubungan yang telah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir dan yang menurut para analis terus dipandang Beijing sebagai kunci untuk mempertahankan tujuan fundamentalnya. keamanan nasional dan mendorong kembali tatanan dunia yang dipimpin AS.“China sangat ahli dalam mengkalibrasi narasi tergantung pada audiensnya,” kata Alexander Gabuev, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace.Tetapi ketika berbicara tentang hubungan China dengan Rusia setelah perang Ukraina, “Saya tidak melihat penyesalan pembeli,” sebaliknya, dia menambahkan, “China membantu dirinya sendiri untuk memanfaatkan peluang yang disediakan oleh krisis ini.”Sejak hari-hari awal perang di Ukraina, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah memperingatkan pemerintah China tentang potensi konsekuensi atas dukungan material apa pun untuk invasi Putin.Para pejabat intelijen AS secara konsisten mengatakan mereka belum melihat bukti bahwa China memberikan bantuan mematikan ke Rusia, tetapi AS baru-baru ini menyampaikan kekhawatiran kepada China tentang bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan milik negara China telah menjual peralatan tidak mematikan kepada Rusia – tuduhan yang dibantah keras oleh Beijing.Sementara beberapa perusahaan China telah dimasukkan ke dalam daftar hitam AS sehubungan dengan konflik tersebut, sebagian besar tampaknya mengkalibrasi bisnis mereka untuk menghindari pelanggaran sanksi ekstensif yang dikeluarkan oleh AS dan sekutunya terhadap Moskow.Beijing telah lama menekankan bahwa pihaknya berusaha untuk memainkan "peran konstruktif" menuju penyelesaian konflik secara damai - dan selama pertemuan September, Putin mengakui bahwa Beijing telah mengajukan "pertanyaan dan kekhawatiran" tentang krisis tersebut.Namun China terus memperluas perdagangan dengan tetangga utaranya, membuka – untuk pertama kalinya – dua jembatan permanen untuk memfasilitasi perdagangan di atas sungai perbatasan utama dan menghasilkan rekor 1,28 triliun yuan [$190 miliar] tahun lalu, menurut data China yang dirilis bulan lalu.Itu menandai peningkatan sekitar 30% dari tahun 2021, sebagian didorong oleh perusahaan China yang membeli minyak dan batu bara dengan harga diskon, bahkan ketika pemerintah lain bergerak untuk menghindari bahan bakar Rusia, menanggung kenaikan harga energi untuk menghindari pembiayaan Rusia.Xi mengucapkan selamat kepada Putin atas peningkatan angka perdagangan selama pembicaraan akhir tahun antara kedua pemimpin, di mana ia juga menyerukan kedua negara untuk “meningkatkan koordinasi strategis” dan “terus menjadi peluang pembangunan dan mitra global satu sama lain.” Pembicaraan, yang dilakukan melalui tautan video pada bulan Desember, merupakan salah satu dari setidaknya empat rangkaian percakapan, termasuk satu pertemuan tatap muka, antara Xi dan Putin sejak dimulainya perang.Xi belum berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejak waktu itu, meskipun pemimpin Ukraina itu secara terbuka menyatakan minatnya.Sementara itu, hubungan keamanan antara China dan Rusia telah menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Amerika di Asia.Dalam beberapa bulan terakhir, China telah mengirim lebih dari 2.000 personel ke Rusia untuk latihan bersama, mengirim pesawat tempur strategisnya untuk berpatroli di sepanjang Laut Jepang dan Laut China Timur Rusia, dan mengerahkan sejumlah kapal selama seminggu, latihan tembakan langsung angkatan laut bersama di perairan dekat Jepang.Pada hari Selasa (31/1), Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg yang sedang berkunjung menyuarakan keprihatinan atas "kerja sama militer yang berkembang dengan China," termasuk "operasi bersama dan latihan di sekitar Jepang," dalam sebuah pertemuan di Tokyo, menurut laporan gabungan mereka. .Tetapi bahkan ketika keterlibatan itu – serta perdagangan dan diplomasi yang berkembang – mungkin telah meningkatkan kewaspadaan tentang hubungan China-Rusia di Barat, mereka tetap menjadi dasar kebijakan luar negeri China secara keseluruhan, di mana Rusia juga memainkan peran kunci untuk memperkuat pengaruh China di PBB, menurut Jean-Pierre Cabestan, seorang profesor emeritus di Departemen Pemerintahan dan Studi Internasional Hong Kong Baptist University.“[Hubungan dengan Rusia] berlaku dalam hal kepentingan eksternal China … karena itu ditujukan untuk melawan Amerika Serikat dan sistem aliansi Amerika Serikat, baik di Eropa … maupun di Asia,” katanya. “Tujuan utama China adalah untuk melemahkan sistem aliansi tersebut.”Sementara pentingnya hubungan Rusia mungkin tidak berubah, China telah melakukan upaya untuk mengurangi retorika keseluruhannya terhadap Barat dan mengubah diplomasinya, kata para analis, karena mendorong pemulihan ekonomi menyusul salah satu kinerja ekonomi tahunan terburuknya di hampir setengahnya. satu abad.“Prioritas besar untuk China adalah pemulihan ekonomi, dan pemulihan ekonomi membutuhkan … tidak memiliki hubungan yang tidak stabil dengan Amerika Serikat,” kata Yun Sun, direktur Program China di wadah pemikir Stimson Center di Washington.“Itu berkontribusi pada serangan pesona ini,” katanya, menambahkan bahwa ini kemungkinan besar merupakan manuver jangka pendek karena China berusaha untuk memulihkan pertumbuhannya yang goyah – bukan revisi mendasar dari kebijakan luar negeri tegas Beijing.Pemerintah Barat akan dengan hati-hati mengamati perubahan nada dan penjangkauan diplomatik ini – dan apakah itu memiliki dampak potensial pada perang di Ukraina.Untuk Blinken, yang akan tiba di China setelah pertemuan tatap muka yang relatif bersahabat antara Biden dan Xi di Kelompok 20 pada November – perang Ukraina diharapkan menjadi salah satu dari beberapa masalah utama yang menjadi fokus selama kunjungan tersebut.Menlu kemungkinan akan mengulangi peringatan Amerika di masa lalu tentang mendukung upaya perang Rusia, tetapi mungkin juga melihat potensi Beijing untuk mempengaruhi Moskow menuju perdamaian, kata para analis.Ini telah menjadi garis pemikiran di Eropa, di mana para pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron – yang juga diperkirakan akan mengunjungi China dalam beberapa bulan mendatang, telah menyatakan harapan agar Beijing mengambil peran tersebut.Tetapi para analis skeptis: China “dengan sangat hati-hati menghadapi kesalahpahaman ini” bahwa hal itu dapat memengaruhi Putin selama perang – sesuatu yang kemungkinan besar tidak dapat dilakukan oleh Beijing, menurut Gabuev dari Carnegie Endowment.Sambil mengelola harapan, China dapat mencoba untuk mengesampingkan persepsi ini untuk "mendapatkan niat baik," tetapi Beijing akan tetap sadar bahwa akar ketegangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekuatan Barat jauh lebih dalam daripada kekhawatiran atas hubungannya dengan Rusia, dia dikatakan.Itu berarti ekspektasi bahwa China dapat membantu Barat untuk menyelesaikan konflik – hasil yang juga diminta oleh China – kemungkinan akan memenuhi batas mereka di garis bawah Beijing.Seperti yang dikatakan Sun: "Anda tidak akan pernah melihat skenario di mana China meninggalkan Rusia karena dalam kamus China, jika Rusia akan jatuh, China berikutnya."[IT/r]