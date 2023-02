Gedung Putih Bantah Biden Menawarkan Putin '20% dari Ukraina'

IslamTimes - Presiden Joe Biden diduga mengirim kepala CIA William Burns dalam misi rahasia ke Moskow dan kemudian Kiev pada pertengahan Januari, menurut sebuah laporan di Neue Zürcher Zeitung (NNZ) pada hari Rabu (1/2). Gedung Putih dan CIA sama-sama membahas tuduhan tersebut pada hari Kamis (2/2), menyangkal bahwa AS telah menawarkan Rusia 20% wilayah Ukraina sebagai bagian dari proposal perdamaian.

CIA juga dengan cepat menolak klaim eksplosif oleh kertas catatan Swiss-JermanMenurut percakapan rahasia dengan dua anggota parlemen Jerman yang berurusan dengan kebijakan luar negeri - satu dari koalisi yang berkuasa, yang lain dari oposisi - Burns dilaporkan menawarkan kesepakatan "tanah untuk perdamaian" di mana Rusia akan mempertahankan "20% wilayah Ukraina" - tentang ukuran Donbass.Surat kabar Swiss-Jerman menyebutkan proposal yang seharusnya secara sepintas, dengan fokus pada rangkaian peristiwa yang menyebabkan Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa mereka akan mengirim tank berat Leopard 2 dan Abrams kepada pemerintah di Kiev.Laporan NZZ "tidak akurat" dan CIA akan mengatakan hal yang sama, kata wakil juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Davett, kepada Newsweek. Seorang pejabat CIA kemudian mengatakan kepada outlet AS bahwa laporan perjalanan rahasia Moskow oleh Burns, atau proposal perdamaian atas nama Gedung Putih "sepenuhnya salah".The Washington Post melaporkan sebelumnya bahwa Burns telah melakukan perjalanan rahasia ke Kiev menjelang pengumuman tank, untuk bertemu dan memberi pengarahan singkat kepada Presiden Ukraina Vladimir Zelensky.Dari apa yang dikatakan oleh dua politisi Jerman kepada NZZ, tawaran perdamaian mengisyaratkan perpecahan di Washington terkait konflik tersebut. Sementara Burns dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan ingin segera menyelesaikan pertempuran di Ukraina untuk fokus pada China, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin berkomitmen untuk mendukung Kiev.Outlet Swiss lebih lanjut menunjuk ke laporan baru-baru ini oleh Rand Corporation, mendesak Washington untuk menghindari “perang panjang” di Ukraina – antara lain, sehingga AS dapat fokus pada China.Baik Ukraina dan Rusia menolak proposal AS, klaim NZZ. Kiev mengatakan tidak mau menyerahkan wilayah apa pun, sementara Moskow yakin akan menang. Ditanya tentang laporan NZZ, wakil perwakilan tetap pertama Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan kepada Newsweek bahwa dia menganggapnya "menarik", tetapi menolak mengomentari "spekulasi".[IT/r]