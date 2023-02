AS Tunda Perjalanan Diplomat ke China karena Balon

Antony Blinken - US Secretary of State

IslamTimes - Mengutip kebutuhan untuk menanggapi kehadiran balon udara China di wilayah udara AS, Washington menunda rencana perjalanan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Beijing pada hari Jumat (3/2). Sementara Pentagon telah menyatakan kecurigaan bahwa aerostat itu mungkin digunakan untuk pengawasan, China mengatakan itu adalah balon cuaca yang terbang keluar jalur.

Antony Blinken tidak akan melakukan perjalanan ke Beijing sesuai jadwal, kata Departemen Luar NegeriBlinken dan Presiden Joe Biden memutuskan bahwa "lebih baik tidak melanjutkan perjalanan saat ini," AP melaporkan mengutip seorang pejabat Departemen Luar Negeri. Penentuan dibuat "hanya beberapa jam" sebelum Blinken dijadwalkan naik ke pesawat.Kunjungan tersebut telah diatur oleh Biden dan Presiden China Xi Jinping pada KTT G20 di Indonesia November lalu, dan akan menjadi perjalanan pertama Blinken ke Beijing sejak 2020.Balon itu pertama kali terlihat pada hari Rabu di atas barat laut AS. Pada hari Kamis (2/2), Pentagon menggambarkannya sebagai "balon pengintai ketinggian tinggi". Lokasi terakhirnya yang diketahui publik tercantum di atas Billings, Montana. Militer AS memutuskan untuk tidak menembak jatuh karena masalah keamanan, kata Pentagon.Senator Steve Daines, seorang Republikan Montana, bereaksi terhadap penemuan tersebut dengan mengungkapkan kekhawatiran bahwa balon tersebut dapat "menyusup" wilayah udara AS dan menyuarakan kekhawatiran bahwa balon tersebut mungkin memata-matai fasilitas rudal nuklir yang terletak di negara bagiannya.Pada hari Jumat, Beijing mengatakan balon itu memang milik China, tetapi menggambarkannya sebagai "pesawat sipil yang digunakan untuk penelitian, terutama tujuan meteorologi."“Terpengaruh oleh Westerlies dan dengan kemampuan self-steering yang terbatas, pesawat menyimpang jauh dari jalur yang direncanakan,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan. dIa menambahkan bahwa Beijing "menyesalkan masuknya pesawat yang tidak disengaja ke wilayah udara AS karena force majeure" dan bekerja sama dengan Washington untuk "menangani situasi tak terduga ini dengan benar."[IT/r]