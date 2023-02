Pernyataan: Dewan Eropa Menyetujui Batas Harga $100 untuk Bahan Bakar Diesel Rusia

Russian oil.jpg

IslamTimes - Dewan Eropa secara resmi menyetujui keputusan untuk mengenakan batas harga pada produk minyak Rusia, yang dikirim melalui laut, sebesar $100 untuk bahan bakar diesel dan $45 untuk produk yang diperdagangkan dengan diskon, kantor pers Dewan Eropa dan Komisi Eropa mengumumkan pada hari Sabtu (4/2). Batas harga akan berlaku untuk bisnis Barat dan perusahaan logistik serta wilayah di bawah kendali Barat, dengan masa transisi yang akan dimulai pada 5 Februari dan akan berlangsung selama 55 hari.

Batas harga pertama untuk produk minyak bumi yang diperdagangkan dengan diskon untuk minyak mentah ditetapkan sebesar USD 45 per barel, sedangkan batas harga kedua untuk produk minyak bumi yang diperdagangkan dengan harga premium terhadap minyak mentah ditetapkan sebesar USD 100 per barel,” kata Dewan Eropa dalam pernyataannya.“Tingkat batas ditetapkan bekerja sama erat dengan Koalisi Batas Harga dan akan berlaku mulai 5 Februari 2023. Masa transisi 55 hari diperkirakan untuk kapal-kapal yang membawa produk minyak Rusia, yang dibeli dan dimuat ke kapal sebelum 5 Februari 2023 dan dibongkar sebelum 1 April 2023,” bunyi pernyataan itu.Level batas akan ditinjau setiap dua bulan sekali.Upaya untuk menerapkan batas harga minyak mentah Rusia (pada $60 per barel, dikenakan pada tanggal 5 Desember) di pasar global sedang dilakukan oleh AS, Kanada, Uni Eropa, Inggris, dan Jepang. Dalam praktiknya, negara-negara ini melarang perusahaan logistik mereka sendiri dan asing untuk mengangkut minyak dan produk minyak Rusia, jika dikirim dengan harga di atas batas harga. Perusahaan keuangan juga dilarang memberikan asuransi untuk pengiriman tersebut.Khususnya, UE memberlakukan larangan penuh atas impor produk minyak Rusia melalui laut mulai 5 Februari, yang menjadikan pembatasan harga sebagai upaya untuk mempengaruhi pasar global secara khusus.Untuk saat ini, semua batas harga ditetapkan pada tingkat yang mendekati harga pasar sebenarnya.[IT/r]