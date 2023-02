Militer Myanmar Memperluas Darurat Militer di Benteng Perlawanan

IslamTimes - Pemerintah militer Myanmar memberlakukan darurat militer di kubu perlawanan anti-militer yang akan membuat orang-orang yang dituduh melakukan segala hal mulai dari pengkhianatan hingga “menyebarkan berita palsu” diadili oleh pengadilan militer.

Di 37 kotapraja yang terkena dampak tindakan baru yang diumumkan di media yang dikontrol negara pada hari Jumat (4/2), tidak ada banding yang diizinkan untuk vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan militer, kecuali dalam kasus di mana hukuman mati telah dijatuhkan, dan harus disetujui oleh panglima militer. Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menurut surat kabar Global New Light of Myanmar.Pengumuman tersebut tampaknya menunjukkan bahwa militer sedang mencari cara baru untuk membasmi perlawanan di daerah-daerah di mana orang-orang telah mengangkat senjata untuk melawan perebutan kekuasaannya dua tahun lalu.Perluasan darurat militer diperlukan “untuk melaksanakan usaha yang lebih efektif untuk memastikan keamanan, supremasi hukum dan perdamaian dan ketenangan lokal,” kata Global New Light of Myanmar.Di bawah langkah-langkah keras yang baru, pengadilan militer akan menyidangkan kasus-kasus kriminal mulai dari pengkhianatan tingkat tinggi hingga larangan menyebarkan berita palsu, yang telah digunakan tentara untuk memenjarakan puluhan jurnalis.37 kota yang terkena dampak darurat militer terletak di delapan negara bagian dan wilayah – Sagaing, Chin, Magway, Bago, Mon, Karen, Taninthayi dan Kayah.Militer telah terlibat dalam bentrokan rutin dengan Pasukan Pertahanan Rakyat anti-kudeta, sayap bersenjata dari Pemerintah Persatuan Nasional bawah tanah oposisi, di daerah-daerah baru yang akan diberlakukan darurat militer.Setidaknya 11 kota lainnya – enam di kota utama negara itu dan pusat komersial Yangon dan lima di kota kedua, Mandalay – sudah berada di bawah yurisdiksi hukum militer yang serupa.[IT/r]