Balon China Terbang di atas AS Mengempiskan Harapan untuk Pencairan Diplomatik

IslamTimes - Keributan politik atas dugaan balon mata-mata China melayang di atas Amerika Serikat tidak hanya menggagalkan rencana kunjungan diplomat top AS ke Beijing, tetapi juga mengancam upaya kedua negara untuk memantapkan hubungan yang semakin berbatu.

Reaksi di Amerika Serikat terhadap apa yang tampak sebagai misi mata-mata akan memiliki konsekuensi yang berkepanjangan bagi upaya untuk menstabilkan hubungan – yang sudah mendekati titik terendah dalam sejarah. Beberapa anggota parlemen AS menuntut agar Presiden Joe Biden, seorang Demokrat, meminta pertanggungjawaban China atas apa yang oleh para pejabat disebut sebagai pelanggaran kedaulatan AS yang tidak dapat diterima.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang menunda perjalanan yang akan dimulai pada hari Jumat, mengatakan dia akan siap untuk mengunjungi Beijing "ketika kondisinya memungkinkan," tetapi pemerintah mungkin akan kesulitan untuk segera menghidupkan kembali perjalanan tersebut sebelum China memberikan penawaran yang serius. isyarat niat baik, kata analis kebijakan.Daniel Russel, diplomat top AS untuk Asia di bawah Presiden Barack Obama saat itu, mengatakan "alibi menggelikan" China bahwa pesawat itu adalah balon cuaca yang salah, tidak membantu.“Insiden ini telah memperburuk suasana dan mengeraskan posisi dan tidak ada jaminan kedua belah pihak dapat berhasil menghidupkan kembali momentum 'Bali',” kata Russel, merujuk pada pertemuan November antara Biden dan pemimpin China Xi Jinping di Indonesia di mana mereka sepakat untuk meningkatkan komunikasi. .Hubungan antara negara-negara adidaya telah retak selama beberapa tahun terakhir dan merosot ke tingkat terburuk dalam beberapa dekade Agustus lalu, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, mendorong Beijing untuk melakukan latihan militer di dekat pulau yang diklaim China itu.[IT/r]