RUU Massachusetts: Donasi Organ akan Memangkas Waktu Penjara Tahanan

Islam Times - Perundang-undangan yang baru diusulkan akan memungkinkan orang yang dipenjara di Massachusetts untuk mendonasikan organ tubuhnya dengan imbalan pemangkasan waktu mendekam di penjara, Boston melaporkan pada 1 Februari.

Di bawah HD.3822, sebuah RUU yang diajukan di State House bulan lalu, individu yang dipenjara dapat memangkas dua bulan hingga satu tahun dari hukuman penjara mereka dengan imbalan sumsum tulang dan donasi organ.Perwakilan Negara Bagian Carlos González, salah satu legislator di belakang RUU tersebut, mengatakan kepada Boston.com melalui email bahwa dia terinspirasi sebagian oleh seorang teman dekat yang membutuhkan dialisis tiga sampai empat kali seminggu sementara dia menunggu transplantasi ginjal.“Dia ayah dari tiga anak dan sedang dalam tahap 4 gagal ginjal,” kata González, menambahkan, “Saya mencintai teman saya dan saya berdoa melalui undang-undang ini agar kami dapat memperpanjang kesempatan hidup untuknya dan orang lain yang situasinya hidup atau matinya mirip.González, seorang Demokrat Springfield, mencatat bahwa sejumlah komorbiditas membuat orang kulit berwarna berisiko gagal organ, menunjukkan risiko diabetes dan penyakit jantung yang lebih tinggi di antara populasi Hispanik dan Kulit Hitam, dan tingkat penyakit hati kronis yang lebih tinggi di antara orang Hispanik. Memperluas kumpulan donor potensial, menurutnya, adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kemungkinan pasien menerima perawatan kritis.RUU tersebut akan menetapkan program donasi sumsum tulang dan organ di dalam Massachusetts Department of Correction, yang akan dikelola oleh sebuah komite yang akan menyertakan perwakilan MADOC, spesialis donasi, dan advokat untuk hak-hak individu yang dipenjara. Institusi yang mendapat manfaat akan menanggung biaya terkait donasi, dan Departemen Pemasyarakatan tidak akan mendapat untung dari donasi.“Kita harus memberikan setiap orang yang dipenjara bimbingan ahli medis dan advokat untuk memastikan mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama yang dimiliki setiap individu di Massachusetts untuk menyelamatkan nyawa ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak atau teman mereka,” kata González.Dia menambahkan, “Dalam pandangan saya, tidak ada alasan kuat untuk melarang narapidana dari ini. Salah satu tujuan kami adalah memberikan informasi dan pendidikan tentang jumlah orang kulit hitam dan Latin yang meninggal secara tidak proporsional saat menunggu donor.”Perwakilan Negara Bagian Judith García, seorang Demokrat Chelsea yang mengajukan RUU bersama González, tidak menanggapi banyak permintaan komentar. Namun, dia membagikan infografik di Twitter yang menyatakan bahwa RUU tersebut akan “memulihkan otonomi tubuh kepada orang-orang yang dipenjara dengan memberikan kesempatan menyumbangkan organ dan sumsum tulang” dan “mengakui keputusan donor yang dipenjara dengan menawarkan pengurangan hukuman.”Namun, proposal tersebut telah memicu pertanyaan di antara para ahli etika dan pendukung hak-hak orang yang dipenjara.“Ketika saya melihat RUU itu, itu dianggap tidak etis dan bejat. Dan alasannya adalah karena tidak etis menjual organ tubuh; tidak etis memberi insentif pada penjualan organ untuk alasan yang sangat, sangat bagus,” kata Michael Cox, direktur eksekutif organisasi penghapusan penjara Black and Pink Massachusetts, yang mendukung orang-orang LGBTQ+ dan HIV+ yang terkena dampak sistem hukum pidana.Dia mengatakan fokus pada individu yang dipenjara sangat mengejutkan.“Mereka adalah kelompok terpinggirkan dalam masyarakat, yang sangat terstigmatisasi dan sangat rentan,” kata Cox dalam sebuah wawancara. "Jadi untuk memberi insentif penjualan bagian tubuh Anda dengan imbalan komoditas paling berharga di dunia - yaitu waktu di bumi ini, dan kebebasan Anda - sangat mengerikan."Mengutip pengalamannya sendiri dalam sistem penjara, Cox menjelaskan bahwa mendapatkan "waktu yang baik", atau pembebasan awal berbasis kredit, sulit dilakukan, karena permintaan akan program yang berlaku jauh melebihi ketersediaan.“Jadi itulah mengapa RUU ini sangat kriminal, karena ini merupakan insentif yang sangat besar bagi orang-orang yang merasa sangat sulit untuk mendapatkan penghasilan bahkan dalam satu hari saja,” katanya.Insentif tersebut juga menimbulkan pertanyaan hukum, karena Undang-Undang Transplantasi Organ Nasional AS melarang pertukaran donasi untuk “pertimbangan yang berharga.”Pada tahun 2007, anggota parlemen Carolina Selatan mempertimbangkan proposal serupa yang akan memangkas hingga 180 hari hukuman penjara dengan imbalan sumbangan. Namun, para kritikus memperdebatkan legalitas proposal tersebut, dan Carolina Selatan akhirnya mengadopsi program donasi organ dan jaringan sukarela yang memungkinkan individu yang dipenjara untuk menyumbang tanpa insentif.Pengurangan hukuman yang diusulkan RUU Massachusetts mungkin menghadapi masalah yang sama, menurut Dr. Robert Truog, direktur Pusat Bioetika Harvard Medical School.“Tampaknya ada quid pro quo di sini bahwa [donor yang dipenjara] dihadiahi sesuatu – dalam hal ini, bukan uang, tetapi dengan waktu istirahat dari hukuman mereka,” katanya dalam sebuah wawancara. “Bagi saya itu tampaknya tidak sesuai dengan cara kita berpikir tentang donasi organ, yaitu bahwa itu diberikan sebagai hadiah tanpa quid pro quo dalam bentuk apa pun, baik uang atau lainnya.”Quid pto quo adalah sebuah frase Latin yang berari 'apa untuk apa' yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk mengartikan pertukaran barang atau jasa.Pada tahun 2014, komite etik di United Network for Organ Sharing (UNOS), yang mengelola sistem transplantasi organ AS, berpendapat bahwa “setiap undang-undang atau proposal yang mengizinkan seseorang untuk memperdagangkan organ untuk pengurangan hukuman, terutama hukuman dari kematian hingga hidup di penjara, menimbulkan banyak masalah.”Misalnya, Komite mencatat bahwa jika pengurangan hukuman secara eksklusif berlaku untuk donasi yang dilakukan, dan tidak menawarkan donasi, kebijakan tersebut kemudian akan mendiskriminasi mereka yang secara medis tidak cocok untuk donasi.[IT/AR]