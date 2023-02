Ketua Parlemen Rusia Mendesak PBB untuk Menyelidiki Kejahatan AS terhadap Kemanusiaan

IslamTimes - Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meluncurkan penyelidikan atas kejahatan Washington terhadap kemanusiaan, kata Ketua Duma Negara Rusia (parlemen) Vyacheslav Volodin.

Volodin pada hari Minggu (5/2) mengecam pidato terkenal 5 Februari 2003 oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu Colin Powell di Dewan Keamanan PBB, di mana dia berbohong kepada dunia tentang senjata pemusnah massal yang tidak ada di Irak untuk mempersiapkan landasan bagi invasi negara, RT melaporkan.Volodin menyebut Amerika Serikat sebagai "kerajaan kebohongan".Menulis pada peringatan 20 tahun pidato Powell di Dewan Keamanan PBB, Volodin mengatakan bahwa 5 Februari menandai “salah satu penipuan terbesar Amerika Serikat terhadap komunitas global.”Dia ingat bahwa selama pertemuan penting Dewan Keamanan, Powell "menuduh Irak memproduksi senjata pemusnah massal, memberikan botol berisi 'bubuk putih' sebagai bukti."Dalam pidatonya, Powell mengatakan botol itu bisa digunakan untuk menyimpan antraks. PBB tidak menyetujui invasi Irak. Namun AS masih menginvasi negara itu.“Setengah juta warga sipil menjadi korban, presiden dieksekusi, negara hilang,” tulis Volodin.Dia menunjukkan bahwa Powell kemudian mengakui bahwa aksi botol itu adalah "tipuan".“Semua kebijakan Amerika Serikat dan kolektif Barat didasarkan pada kebohongan,” kata ketua parlemen Rusia itu.Dia menulis bahwa hal yang sama berlaku pada janji NATO untuk tidak memperluas ke arah timur setelah runtuhnya Uni Soviet dan blok Timur, serta Perjanjian Minsk 2014 dan 2015.Kesepakatan ini “ternyata juga tipuan – tetapi [mantan Kanselir Jerman Angela] Merkel dan [mantan Presiden Prancis Francois] Hollande bertindak seperti yang dilakukan Powell,” kata Volodin.Anggota parlemen merujuk pada pengakuan oleh dua mantan pemimpin Eropa, yang mengakui pada bulan Desember bahwa Perjanjian Minsk hanya dimaksudkan untuk "memberi Ukraina waktu" untuk memperkuat tentaranya.“PBB harus menyelidiki kejahatan Washington terhadap kemanusiaan. Dan pembuat keputusan harus dihukum atas jutaan korban, pengungsi, takdir yang hancur, negara yang hancur,” tambah Volodin.Pada Februari 2003, Powell mengajukan intelijen palsu Amerika kepada PBB bahwa diktator Irak saat itu Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Presentasi menyebabkan Perang Irak dan ratusan ribu kematian Irak.Pada bulan Maret 2003, AS dan Inggris menginvasi Irak dengan terang-terangan melanggar hukum internasional dan dengan dalih menemukan WMD; tetapi senjata semacam itu tidak pernah ditemukan di Irak.Lebih dari satu juta warga Irak tewas akibat invasi pimpinan AS, dan pendudukan berikutnya di negara itu, menurut organisasi investigasi Project Censored yang berbasis di California.Perang AS di Irak merugikan pembayar pajak Amerika $1,7 triliun dengan tambahan $490 miliar tunjangan yang harus dibayarkan kepada para veteran perang, pengeluaran yang dapat tumbuh hingga lebih dari $6 triliun selama empat dekade berikutnya dengan menghitung bunga, menurut sebuah penelitian berjudul Costs of War Project oleh the Institut Watson untuk Studi Internasional di Brown University.[IT/r]