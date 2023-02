FT: Tank Abrams Mungkin Kurang Cocok untuk Ukraina 

IslamTimes - Tank M1 Abrams yang baru-baru ini dijanjikan Washington ke Ukraina mungkin akan berakhir menjadi kewajiban daripada dorongan untuk upaya perang Kiev, Financial Times melaporkan pada hari Minggu (5/2). Pandangan seperti itu dijelaskan oleh kebutuhan logistik dan pemeliharaan lapis baja yang terlalu rumit.

Kebutuhan pemeliharaan dan logistik dilaporkan membuat lapis baja AS menjadi aset yang meragukan bagi KievTangki 70 ton memiliki mesin turbin gas, yang memungkinkan akselerasi lebih besar daripada mesin diesel tetapi membutuhkan perawatan yang cermat dan mengkonsumsi bahan bakar dalam jumlah yang lebih besar, jelas FT.Surat kabar itu mengutip mantan komandan peleton Angkatan Darat AS John Nagl, yang mengatakan tentaranya “menghabiskan banyak waktu untuk membenturkan filter udara kami” selama Perang Teluk 1991 dan invasi AS ke Irak tahun 2003 di tengah “kekhawatiran besar” tentang mesin tank “menelan pasir dan tidak bekerja.”Mempertahankan kesiapan tempur tank Abrams akan membutuhkan “jenis mesin yang sama sekali berbeda” dibandingkan dengan tank rancangan Barat lainnya yang dijanjikan ke Kiev, serta kru yang dilatih untuk peralatan khusus, FT menyoroti. Awak mekanik untuk tank juga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk berlatih, lapor surat kabar itu.Tanki akan membutuhkan pasokan suku cadang yang stabil dan "tangki 500 galon diisi ulang setiap hari" dengan bahan bakar jet karena tidak dapat dijalankan dengan diesel, tambahnya.M1 Abrams “adalah tank yang hebat, tetapi ini adalah tank Amerika dan cara perang Amerika menuntut semua logistik di dunia,” kata Nagl kepada FT. Makalah tersebut kemudian mencatat bahwa jaringan logistik dan pasokan untuk tank Abrams akan tetap berada di AS.Kekurangan logistik pada akhirnya dapat mengubah Abrams menjadi semacam kewajiban bagi pasukan Ukraina karena mereka dapat dengan mudah menjadi korban serangan Rusia, Josh Kirshner, direktur pelaksana di Beacon Global Strategies, sebuah perusahaan penasihat strategis, memperingatkan.Pasukan Kiev “tidak menginginkan Cadillac sebagai barang pertahanan, mereka hanya membutuhkan perlengkapan yang ‘cukup baik’,” bantahnya.Kembali pada Desember 2022, Pentagon juga berpendapat bahwa tank M1 Abrams terlalu sulit untuk dioperasikan karena menolak untuk memasoknya ke Ukraina pada saat itu. Washington kemudian mengubah pendiriannya pada Januari, menjanjikan 31 tank Abrams ke Kiev. Namun, perangkat keras tersebut diperkirakan akan tiba di Ukraina paling cepat dalam beberapa bulan.Rusia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mendukung Kiev dengan senjata, dengan alasan bahwa hal itu hanya akan memperpanjang konflik. Mengomentari pengiriman tank modern ke Ukraina, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mencatat bahwa mereka akan "membakar seperti senjata Barat lainnya".[IT/r]