 Partai Republik Kecam Penanganan Biden terhadap Balon 'Mata-mata' China

IslamTimes - Partai Republik mengecam Presiden AS Joe Biden atas penanganannya terhadap dugaan balon "mata-mata" China, setelah sebuah pesawat tempur AS menembak jatuh balon itu di lepas pantai Carolina Selatan, yang semakin merenggangkan hubungan yang tegang dengan Beijing.

Namun, Demokrat pada hari Minggu (5/2) membela keputusan Biden untuk menjatuhkannya.Partai Republik berpendapat bahwa penanganan Biden dengan masalah tersebut akan merusak hubungan AS-China."Seperti biasa dalam hal pertahanan nasional dan kebijakan luar negeri, pemerintahan Biden bereaksi pada awalnya terlalu bimbang dan kemudian terlambat," kata pemimpin Senat Republik Mitch McConnell di Twitter."Kita seharusnya tidak membiarkan Republik Rakyat China mengolok-olok wilayah udara kita," tambahnya.Wakil ketua komite intelijen Senat Marco Rubio mengatakan bahwa keterlambatan Biden dalam memperingatkan publik tentang kehadiran balon tersebut merupakan "kelalaian tugas".Biden pada hari Sabtu memberi selamat kepada pilot pesawat tempur AS karena telah menjatuhkan balon di wilayah udara negara itu dan di atas perairan teritorialnya."Mereka berhasil menurunkannya. Dan saya ingin memuji penerbang kami yang melakukannya," kata Biden kepada wartawan di Maryland.Pemogokan itu terjadi pada Sabtu sore setelah tiga bandara tenggara di AS ditutup sementara atas apa yang disebut Administrasi Penerbangan Federal sebagai "upaya keamanan nasional."Militer AS mengatakan sedang bekerja untuk memulihkan puing-puing dan informasi intelijen dari balon "mata-mata" China.China telah menolak tuduhan AS dan mengecam serangan Pentagon.Rubio menyebut penerbangan balon itu sebagai upaya kurang ajar oleh China untuk mempermalukan Biden tepat sebelum pidato kenegaraannya Selasa.Perwakilan Mike Turner, yang mengepalai komite intelijen DPR AS, menggunakan analogi sepak bola dalam mengkritik Biden."Jelas presiden menjatuhkannya di atas Atlantik ... seperti menangani gelandang setelah pertandingan selesai," katanya di NBC."Satelit itu telah menyelesaikan misinya. Seharusnya tidak pernah diizinkan masuk ke Amerika Serikat."Namun Demokrat membela Biden dan menyebut kritik dari Partai Republik itu "prematur dan politis".Chuck Schumer, pemimpin Senat Demokrat, bersikeras bahwa pemerintah telah "membuat keputusan yang benar"."Kami mengirim pesan yang jelas ke China bahwa ini tidak dapat diterima," katanya dalam sebuah pernyataan. "Kami melindungi warga sipil. Kami mendapatkan lebih banyak informasi sambil melindungi informasi sensitif kami sendiri."Beijing pada hari Minggu mengecam keputusan Pentagon untuk menembak jatuh balon mata-mata China yang terlihat terbang di atas Amerika Utara, menuduh Amerika Serikat "jelas bereaksi berlebihan dan secara serius melanggar praktik internasional"."China mengungkapkan ketidakpuasan dan protes yang kuat terhadap penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat untuk menyerang pesawat sipil tak berawak," kata kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pihaknya "berhak untuk melakukan tanggapan lebih lanjut yang diperlukan".Kementerian luar negeri China mengatakan telah "dengan jelas meminta agar Amerika Serikat menangani masalah ini dengan baik dengan cara yang tenang, profesional, dan terkendali".Beijing mengatakan Amerika Serikat "bersikeras menggunakan kekuatan, jelas bereaksi berlebihan dan secara serius melanggar praktik internasional"."China akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan terkait dan berhak untuk melakukan tanggapan lebih lanjut yang diperlukan," kata kementerian itu dalam pernyataannya.[IT/r]