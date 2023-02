Jepang Bergabung Dengan Batasan Harga Produk Minyak Rusia

IslamTimes - Tokyo telah bergabung dengan 'kereta' batas harga Barat yang dipimpin AS memperkenalkan batas atas produk minyak bumi Rusia atas tindakannya di Ukraina dan sesuai dengan posisi Kelompok Tujuh, Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan pada hari Senin (6/2).

Mirip dengan batas UE yang mulai berlaku pada 5 Februari, batas atas Jepang akan berada pada produk minyak bumi Rusia sebesar $100 dan $45 per barel tergantung pada kategorinya. Batas Tokyo mulai berlaku pada 6 Februari.Dewan Uni Eropa menyetujui keputusan untuk menetapkan batas harga pada 4 Februari. Dua batas atas harga telah ditetapkan untuk produk minyak bumi Rusia. Yang pertama dari $45 per barel adalah untuk produk minyak bumi yang dijual dengan diskon terhadap minyak mentah (bahan bakar minyak dan nafta). Satu lagi $100 per barel adalah untuk produk minyak yang dijual dengan harga lebih tinggi daripada minyak mentah (solar dan minyak tanah).Selain batas harga Desember 2022 untuk minyak mentah Rusia, per 4 Februari 2023, koalisi yang terdiri dari Australia, Inggris, Kanada, AS, Jepang, dan UE, juga memperkenalkan batas harga minyak Rusia lintas laut sebesar $60 per barel untuk kapal dan wilayah di bawah otoritas mereka. Akibatnya, perusahaan logistik dan perusahaan asing mereka sekarang dilarang di bawah ancaman sanksi untuk membawa produk dan pasokan minyak dan minyak bumi Rusia dengan harga di atas batas. Perusahaan keuangan juga dilarang memberikan asuransi untuk pasokan tersebut.Tingkat harga akan direvisi setiap dua bulan sekali, dengan revaluasi batas harga minyak mentah dijadwalkan pada pertengahan Maret.[IT/r]