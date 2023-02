Balon China Kedua Dikonfirmasi Melintasi Amerika Latin

IslamTimes - China pada hari Senin (6/2) mengkonfirmasi bahwa balon yang terbang di atas Amerika Latin adalah milik China dan mengatakan itu untuk tujuan sipil. Ini terjadi tak lama setelah perangkat serupa ditembak jatuh oleh Amerika Serikat pada hari Sabtu (4/2).

“Sudah dipahami bahwa pesawat nirawak yang relevan berasal dari China,” kata juru bicara kementerian luar negeri Mao Ning.Mao juga mengatakan perangkat itu, dengan kemampuan self-steering yang terbatas, "menyimpang secara serius dari rute yang dijadwalkan, dan secara tidak sengaja menyimpang ke Amerika Latin dan Karibia."Sebelumnya, angkatan udara Kolombia telah merilis pernyataan bahwa pihaknya telah mendeteksi kemungkinan adanya balon dalam sistem pertahanan udaranya pada hari Jumat (3/2).Setelah menembak jatuh balon pengintai China yang dicurigai, militer AS mengatakan sedang mencari puing-puing pada hari Minggu di lepas pantai Carolina Selatan.Angkatan Laut sedang bekerja untuk memulihkan balon dan muatannya, Jenderal Glen Van Herck, komandan Komando Pertahanan Ruang Angkasa Amerika Utara dan Komando Utara AS, mengatakan pada hari Minggu (5/2). Dia menambahkan bahwa Penjaga Pantai memberikan keamanan untuk operasi tersebut."Anggota Militer AS sedang berkoordinasi untuk mengumpulkan puing-puing; namun, pecahan mungkin sampai ke garis pantai," kata pernyataan Departemen Kepolisian Kabupaten Horry.Petugas penegak hukum telah memperingatkan orang-orang agar tidak menyentuh puing-puing apa pun dan sebagai gantinya memanggil petugas operator.CNN mengutip seorang pejabat senior militer AS yang mengatakan bahwa beberapa kapal Angkatan Laut dan Penjaga Pantai AS berada di daerah itu dan sedang mengamankan sebuah perimeter.Menurut Sekretaris Perhubungan Pete Buttigieg, puing-puing yang diciptakan oleh balon yang jatuh itu panjangnya 7 mil [11 kilometer].Pejabat Pentagon pada hari Kamis mengungkapkan bahwa mereka melacak balon mata-mata yang diduga milik China yang terbang di atas langit AS selama beberapa hari.Sekretaris Perang AS Lloyd Austin mengatakan balon itu berusaha "untuk mengawasi situs-situs strategis di benua Amerika Serikat."Balon tersebut ditembak jatuh oleh rudal dari pesawat tempur F-22 setelah Presiden AS Joe Biden mengizinkan jatuhnya balon tersebut.China menyatakan "ketidakpuasan yang kuat" dengan penggunaan kekuatan AS untuk menyerang pesawat "sipil tak berawak", menyebutnya sebagai "pelanggaran serius terhadap praktik internasional."Pada hari Senin, wakil menteri luar negeri Xie Feng mengatakan: "Tindakan Amerika Serikat telah berdampak serius dan merusak upaya dan kemajuan kedua belah pihak dalam menstabilkan hubungan China-AS sejak pertemuan Bali."[IT/r]Dia merujuk pada pertemuan puncak antara Biden dan timpalannya dari China Xi Jinping pada November.China "memperhatikan perkembangan situasi" dan "berhak untuk membuat reaksi lebih lanjut yang diperlukan," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri.Beijing pada hari Senin memanggil kuasa hukum AS atas insiden tersebut.Anggota parlemen Republik pada hari Minggu mengkritik penanganan situasi oleh Presiden Biden dengan mengatakan dia menunggu berhari-hari untuk menembak jatuh balon. Mereka mengklaim penundaan itu menunjukkan kelemahan terhadap China.Sementara itu, Mantan Presiden Donald Trump membantah klaim bahwa balon serupa terlihat selama masa kepresidenannya."China terlalu menghormati 'TRUMP' hingga hal ini terjadi, dan TIDAK PERNAH terjadi," tulis Trump di situs media sosialnya, Truth Social.Perwakilan Republik Michael Waltz membantah klaim Trump, mengatakan kepada Washington Post bahwa selama masa jabatan Trump balon China terlihat di dekat AS beberapa kali.