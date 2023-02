Jajak Pendapat: Mayoritas Demokrat Tidak Ingin Biden Mencalonkan Diri Lagi 

IslamTimes - Mayoritas Demokrat jelas tidak antusias dengan rencana Presiden AS Joe Biden untuk mencalonkan diri kembali pada tahun 2024, menurut jajak pendapat baru yang dirilis pada hari Senin (6/2).

Hanya 37% dari rekan partainya yang menginginkan presiden berusia 80 tahun itu mencalonkan diri kembali, sebuah jajak pendapat baru menemukan.Survei dari Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research menemukan bahwa hanya 37% Demokrat mengatakan mereka ingin Biden mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua – 15% lebih rendah dari angka yang tercatat sebelum pemilihan paruh waktu pada November.Secara keseluruhan, hanya 22% responden dewasa yang percaya bahwa Biden yang berusia 80 tahun harus mencalonkan diri untuk masa jabatan empat tahun lagi. Ini turun dari 29% sebelum ujian tengah semester.Jajak pendapat mencatat bahwa berkurangnya jumlah Demokrat yang menyetujui tawaran pemilihan ulang potensial Biden tampaknya didasarkan pada sentimen yang lazim di kalangan pemilih muda.Kurangnya antusiasme terhadap Biden tampaknya paling menonjol di kalangan anak muda Amerika. Di antara mereka yang berusia 45 tahun ke atas, 49% mengatakan presiden harus mencalonkan diri lagi. Namun, hanya 23% responden di bawah 45 tahun yang merasakan hal yang sama.Menurut AP, dalam wawancara lanjutan, beberapa responden menyatakan bahwa usia Biden akan menghambat kemampuannya untuk menjalankan tugasnya, mengingat batuk, gaya berjalan, dan kesalahan publik yang berulang.Kejanggalan terbaru terjadi selama acara Gedung Putih pada hari Kamis, di mana Biden membual tentang komposisi gender kabinetnya, dengan mengatakan: "lebih dari setengah wanita dalam pemerintahan saya adalah wanita."Pada bulan Januari, Biden mencoba menyanyikan 'Selamat Ulang Tahun' untuk menantu perempuan ikon hak-hak sipil Martin Luther King, Jr, tetapi gagal mengingat namanya. Pada acara publik di bulan September, dia menanyakan keberadaan Perwakilan Jackie Walorski (R-Indiana), yang meninggal dalam kecelakaan mobil sebulan sebelumnya.Biden dalam banyak kesempatan telah memberi isyarat bahwa dia berencana untuk mencalonkan diri kembali, tetapi berhenti meluncurkan kampanyenya secara resmi, dengan mengatakan keputusan akhir akan bergantung pada kesehatannya dan diskusi dengan keluarganya.Mantan Presiden AS Donald Trump, lawan utama Biden dalam pemilu 2020, secara resmi mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri lagi pada pertengahan November.[IT/r]