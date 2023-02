Mengabaikan Laporan Wall Street Journal, Iran Tidak Bekerja Sama dengan Rusia dalam Produksi Drone

IslamTimes - Iran telah membantah partisipasinya dalam proyek produksi bersama pesawat nirawak (UAV) dengan Rusia, menolak laporan media Barat dalam hal ini sebagai "kebohongan belaka."

Nour News, yang berafiliasi dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, membuat pernyataan itu dalam tweet hari Senin (6/2).“Iran tidak berpartisipasi dalam proyek independen atau bersama apa pun untuk produksi drone di Rusia,” kata agensi itu, menambahkan, “Laporan media Barat dalam hal ini adalah kebohongan belaka.”Dia menambahkan, "Ahli strategi Barat sebaiknya menemukan alasan yang lebih masuk akal untuk kelanjutan gesekan perang di Ukraina."Pada hari Minggu, The Wall Street Journal mengutip "pejabat dari negara yang bersekutu dengan AS" yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Moskow dan Tehran telah memajukan rencana untuk membangun pabrik yang dirancang Iran di Rusia untuk memproduksi setidaknya 6.000 drone tempur.“Kedua negara bertujuan untuk membangun drone yang lebih cepat yang dapat menimbulkan tantangan baru bagi pertahanan udara Ukraina,” kata WSJ mengutip para pejabat.Tehran telah berkali-kali menolak dengan tegas klaim Barat atas pengiriman senjata dan pesawat nirawak Iran ke Rusia untuk digunakan melawan Ukraina, dengan mengatakan negara itu telah lama terlibat dalam kerja sama pertahanan dengan Moskow dan mengejar penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi.Dalam sebuah pernyataan minggu lalu, Kementerian Pertahanan Iran mengumumkan bahwa salah satu kompleks bengkelnya di pusat kota Isfahan telah diserang oleh sejumlah Pesawat Udara Mikro (MAV), tetapi pertahanan udara kompleks tersebut berhasil menghalau serangan tersebut.Kementerian menggarisbawahi bahwa serangan yang gagal itu tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada atap sebuah bengkel. Kompleks itu, tambahnya, melanjutkan operasi biasa setelah serangan itu.Menanggapi laporan tersebut, Mykhailo Podolyak, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, melalui Twitter mengungkapkan kegembiraannya. Dia berkata, "Ukraina memang memperingatkan Anda."Sumber informasi mengatakan kepada Nour News pada hari Selasa bahwa Iran kemungkinan akan mengubah pendekatannya terhadap perang Ukraina sebagai tanggapan atas pengakuan implisit pemerintah Kiev atas tanggung jawab atas serangan pesawat nirawak yang digagalkan di Isfahan.Kremlin: Rusia fokus pada programnya sendiri untuk mengembangkan droneSecara terpisah, juru bicara Kremlin dikutip oleh kantor berita Rusia TASS menyangkal klaim The Wall Street Journal tentang kerja sama Moskow dengan Teheran dalam produksi drone.“Rusia fokus pada programnya sendiri untuk mengembangkan pesawat nirawak,” kata Dmitry Peskov, Senin.Peskov menambahkan, "Rusia memiliki rangkaian programnya sendiri untuk membuat platform drone untuk tujuan yang sangat beragam dan program ini sedang dilaksanakan."Juru bicara Kremlin mencatat bahwa pada akhir Desember tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani daftar instruksi untuk mengembangkan sistem udara nirawak.“Kepala negara juga memberikan instruksi untuk menyetujui strategi pengembangan pesawat nirawak hingga 2030 dan untuk periode hingga 2035, yang menetapkan produksi massal drone,” tambahnya.Peskov menyimpulkan dengan mengatakan, "Kami memiliki program pengembangan kami sendiri dan saya tidak tahu sumber apa yang diandalkan surat kabar dalam laporannya."[IT/r]