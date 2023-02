Jenderal AU: AS Gagal Mendeteksi 'Balon Mata-mata' China Sebelumnya

IslamTimes - Seorang jenderal Amerika berpangkat tinggi mengatakan Amerika Serikat, yang baru-baru ini mengklaim telah melihat dan menembak jatuh yang diduga balon mata-mata China, telah gagal mendeteksi pesawat udara sebelumnya, menyebutnya sebagai "kesenjangan kesadaran."

Jenderal Angkatan Udara Glen VanHerck, kepala Komando Pertahanan Udara Amerika Utara dan Komando Utara AS, membuat pernyataan itu pada hari Senin (6/2), beberapa hari setelah balon udara China muncul di lepas pantai Carolina Selatan.Pejabat Amerika dan outlet media memanfaatkan kesempatan untuk lebih menggembar-gemborkan wacana anti-Beijing Washington yang sudah kejam dengan menenun kisah mata-mata di atas balon.Militer AS juga mengacak beberapa pesawat tempur, salah satunya adalah pesawat F-22 yang menembak jatuh objek tersebut menggunakan rudal udara-ke-udara supersonik.Huru-hara, diikuti oleh misi udara, terjadi meskipun China telah berulang kali mengidentifikasi balon itu tidak lebih dari pesawat meteorologi sipil yang digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah. Beijing mengatakan telah mengembara ke wilayah Amerika dengan angin yang merugikan.VanHerck menggambarkan balon itu sebagai benda setinggi 200 kaki (60 meter) yang diduga membawa muatan beberapa ribu pound.Pentagon menuduh selama akhir pekan bahwa "balon mata-mata" China telah terbang sebentar di atas Amerika Serikat setidaknya tiga kali di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, dan satu kali sebelumnya di bawah Presiden Joe Biden."Saya akan memberi tahu Anda bahwa kami tidak mendeteksi ancaman tersebut, dan itu adalah kesenjangan kesadaran domain," kata VanHerck.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menunda kunjungan yang direncanakan ke China di tengah kampanye anti-Beijing yang muncul atas insiden tersebut.Juga pada hari Senin, China mendesak Amerika Serikat untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan meningkatkan ketegangan atau merugikan kepentingan Beijing."China dengan tegas menentang dan memprotes keras hal ini," kata Xie Feng, wakil menteri luar negeri China, dalam sambutannya kepada Kedutaan Besar AS di China. "Pemerintah China mengikuti perkembangan situasi dengan cermat," tambah Xie.Biden: Hubungan AS-China tidak melemah akibat insiden balonPada hari Senin (6/2), Presiden AS Joe Biden mencoba mengecilkan insiden tersebut, dengan mengatakan bahwa hubungan antara Washington dan Beijing tidak melemah dengan jatuhnya balon China selama akhir pekan.Berbicara kepada wartawan di luar Gedung Putih, Biden mengatakan selalu menurut pandangannya bahwa balon harus ditembak jatuh "segera setelah waktunya".Ditanya apakah insiden balon melemahkan hubungan AS-Tiongkok, Biden berkata, "Tidak. Kami menjelaskan kepada China apa yang akan kami lakukan. Mereka memahami posisi kami. Kami tidak akan mundur."Biden menambahkan, "Kami melakukan hal yang benar dan ini bukan masalah melemah atau menguat - ini kenyataan."