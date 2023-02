Bank of England Menyalahkan Brexit atas Kelebihan Inflasi

IslamTimes - Kepergian Inggris dari UE dan hambatan perdagangan berikutnya telah berkontribusi pada krisis inflasi di negara tersebut, klaim pembuat kebijakan Bank of England [BoE] Catherine Mann.

Menurut Mann, seperti dikutip Bloomberg, ada tanda-tanda krisis biaya hidup mulai mereda di AS dan UE, tetapi belum di Inggris.Ketiganya telah menghadapi guncangan pada permintaan dan pasokan yang didorong oleh “COVID dan rotasi permintaan global yang dipicu oleh penguncian dan kemacetan pasokan berikutnya,” dan guncangan energi yang disebabkan oleh sanksi terkait Ukraina terhadap Rusia, Mann dilaporkan mengatakan pada hari Senin (6/2) di Lamfalussy Lectures Conference di Budapest.“Namun, Inggris juga dipengaruhi oleh jenis kejutan ketiga yang membuatnya unik: tidak ada negara lain yang memilih untuk secara sepihak memberlakukan hambatan perdagangan pada mitra dagang terdekatnya,” jelasnya.Komentar Mann datang karena inflasi di Inggris, yang mencapai tertinggi empat dekade 11,1% pada bulan Oktober, telah sedikit mendingin menjadi 10,5%, tetap jauh di atas target 2% BoE. Sementara di zona euro, inflasi turun kembali menjadi 8,5%, sedangkan di AS turun menjadi 6,5%.Menyikapi tingkat inflasi, Mann bertanya-tanya: “Apakah sudah ada titik balik yang terlihat dalam data? Untuk AS dan kawasan euro, ya; untuk Inggris, mungkin stabilisasi.”Pekan lalu, BoE memangkas estimasi output potensial, atau batas kecepatan pertumbuhan ekonomi, menjadi 0,7% untuk tiga tahun ke depan, menyalahkan "konstelasi guncangan ekonomi" termasuk Brexit. Angka tersebut turun dari perkiraan 0,9% pada bulan November.Bank sentral telah mengulangi prediksinya bahwa "tingkat produktivitas Inggris akan menjadi sekitar 3,25% lebih rendah dalam jangka panjang" karena penarikannya dari area perdagangan bebas UE.[IT/r]