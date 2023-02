Imam Khamenei ke Suriah dan Turki: Kami Merasakan Penderitaan Anda, Kami Akan Terus Membantu

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei memuji prestasi Tentara Iran dalam membuat suku cadang dan melaksanakan proyek manufaktur besar, mengatakan bahwa tentara itu konstriktif dan inovatif.

“Di antara kebutuhan esensial kita saat ini adalah persatuan nasional. Persatuan nasional bertindak sebagai benteng dan penghalang yang tangguh melawan musuh. Persatuan nasional inilah yang memainkan peran utama dalam kemenangan Revolusi [1979 Islam] dan kemajuannya di tahun-tahun berikutnya. Kita perlu melipatgandakan promosi persatuan nasional,” kata Imam Ali Khamenei kepada sekelompok komandan dan personel Angkatan Udara Iran di Tehran pada hari Rabu (8/6).Imam Khamenei menggarisbawahi bahwa revolusi yang hidup adalah revolusi yang dapat melindungi dirinya sendiri dari potensi bahaya, mencatat bahwa Revolusi Islam telah menggagalkan ancaman besar dan terus menapaki jalan kemajuan dan perbaikan.Setiap tahun pada tanggal 8 Februari, komandan dan personel Angkatan Udara Iran bertemu dengan Pemimpin untuk menandai deklarasi kesetiaan perwira Angkatan Udara Iran yang bersejarah dengan mendiang pendiri Republik Islam Imam Khomeini pada tanggal 8 Februari 1979.Pertemuan tersebut dipandang sebagai titik balik menuju kemenangan Revolusi Islam tiga hari kemudian, yang menentukan nasib rezim Pahlavi yang didukung AS di Iran.Pemimpin tersebut mengatakan bahwa musuh sangat ingin membuat pendirian Islam Iran bertekuk lutut dengan cara menciptakan perselisihan dan ketidakpercayaan di masyarakat.“Meskipun negarawan AS sering menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan perubahan rezim di Iran, mereka terus menyusun rencana tentang bagaimana menggulingkan lembaga Islam ketika mereka bertemu di lingkaran politik swasta,” kata Imam Khamenei.“Salah satu alasan permusuhan semacam itu adalah bahwa Republik Islam telah memutuskan hubungan AS dari wilayah yang penting, strategis, dan menghasilkan keuntungan dengan sumber daya manusia dan mineral yang kaya. Alasan lainnya adalah Republik Islam telah menjadi pembawa bendera seruan kemerdekaan dan perlawanan terhadap tuntutan yang berlebihan,” kata Imam Khamenei.“Harapan untuk masa depan akan pupus begitu ketidakpercayaan terjadi di antara faksi dan blok politik, kelompok sosial, dan antara pemerintah dan bangsa,” katanya.Imam Khamenei juga menyatakan bahwa perbedaan tidak bisa dihindari, tetapi tidak boleh berubah menjadi garis patahan.Pemimpin juga memuji kemampuan Angkatan Bersenjata Iran dalam produksi berbagai peralatan militer dan implementasi proyek skala besar, dengan mengatakan bahwa Angkatan Darat Iran sekarang jauh lebih terbatas dan inovatif dibandingkan dengan era Pahlavi yang digulingkan dan didukung AS.“Sementara ahli militer Iran di masa lalu tidak memiliki hak untuk mengamati atau menyentuh peralatan jet tempur yang dibeli dengan harga tinggi dari AS, mereka membuat pesawat buatan sendiri saat ini,” kata Imam Khamenei.Di tempat lain dalam pidatonya, Pemimpin telah menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Suriah dan Turki, yang telah bergulat setelah gempa dahsyat hari Senin.Yang Mulia mengatakan Republik Islam Iran sedih dengan bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh gempa dahsyat berkekuatan 7,8 SR yang melanda wilayah itu pada dini hari Senin, diikuti oleh serangkaian gempa susulan dengan intensitas tinggi.Lebih dari 9.000 orang sejauh ini telah tewas di kedua negara, dan dalam suhu yang membekukan jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat.“Kami menyesal mendengar apa yang terjadi pada saudara-saudara kami di Suriah dan Turki. Kami berdoa agar jiwa para korban beristirahat dalam damai, dan kami meminta Tuhan untuk memberikan kesabaran kepada keluarga mereka, ”kata Imam Khamenei.“Kami juga telah terkena [gempa bumi] dan tahu seperti apa itu. Ketika gempa bumi melanda dan orang-orang terkasih terbunuh, itu adalah pengalaman yang pahit dan menyedihkan. Kami bisa merasakan penderitaan mereka," tambah Imam Khamenei.Pemimpin menegaskan kembali bahwa para pejabat Iran telah membantu [orang-orang Suriah dan Turki yang terkena dampak] dan mereka akan terus membantu kedua negara tetangga.[IT/r]