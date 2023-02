Biden Berjanji Akan Melindungi Kedaulatan AS dari Ancaman China

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Selasa (7/2) bahwa dia terbuka untuk bekerja dengan China, mencari "persaingan, bukan konflik", tetapi Washington akan mengambil tindakan jika keamanan nasionalnya terancam oleh Beijing.

Selama seminggu terakhir, sebuah balon China, yang ditembak jatuh pada akhir pekan, membuat para pejabat politik dan intelijen AS terpesona yang menuduh bahwa balon tersebut digunakan untuk pengawasan. Namun, Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa itu hanya balon sipil yang digunakan untuk penelitian meteorologi.Biden memperingatkan dalam pidato kenegaraannya bahwa jika China mengancam negara itu, pemerintahannya akan menanggapinya.“Jangan salah: seperti yang kami jelaskan minggu lalu, jika China mengancam kedaulatan kita, kita akan bertindak untuk melindungi negara kita,” janji Biden kepada publik AS.“Jangan bertaruh melawan Amerika,” dia menggarisbawahi, yang memicu paduan suara nyanyian “AS”. “Tidak pernah menjadi taruhan yang bagus untuk bertaruh melawan Amerika.”Presiden AS menyatakan bahwa "memenangkan persaingan dengan China" harus menyatukan orang Amerika dan bahwa AS berada dalam posisi terkuat untuk bersaing dengan Beijing atau "siapa pun di dunia".Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng pada hari Senin (6/2) menegaskan kembali bahwa jatuhnya pesawat itu berbahaya bagi hubungan AS-China.Kementerian Luar Negeri China menyatakan pada hari Sabtu bahwa “China… tidak pernah melanggar wilayah dan wilayah udara negara berdaulat mana pun,” menambahkan bahwa “beberapa politisi dan media di Amerika Serikat menggunakan insiden (balon) sebagai dalih untuk menyerang dan mencoreng China.”Mengingat penembakan balon dan tanggapan China atas kemungkinan pembalasan, Koordinator Komunikasi Strategis di Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih, John Kirby, meyakinkan bahwa tidak ada alasan untuk meningkatkan ketegangan antara AS dan China atas balon dan bahwa perjalanan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke China "ditunda, bukan dibatalkan."[IT/r]