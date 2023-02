Komandan Angkatan Udara Iran Mengatakan Kekuatan Drone Naik 33% Sejak Tahun Lalu

IslamTimes - Komandan Angkatan Udara Angkatan Darat Iran mengatakan telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kemampuan pesawat nirawak dibandingkan tahun sebelumnya.

Brigadir Jenderal Hamid Vahedi membuat pernyataan tersebut saat memberi pengarahan kepada Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei pada hari Rabu (8/2) di Tehran selama pertemuan sekelompok komandan dan personel Angkatan Udara Iran dengan Pemimpin tersebut.Mengacu pada capaian TNI AU tahun lalu, Vahedi mengatakan, “kekuatan drone meningkat 33 persen.”Di tempat lain dalam sambutannya, komandan menunjuk ke sejumlah prestasi lainnya, termasuk merancang dan membuat mesin piston dan turbin, memproduksi simulator jet tempur F-14, merombak 29 jet tempur, dan pengisian bahan bakar udara di wilayah Teluk Persia untuk “melawan ancaman. ”Pemimpin juga berbicara kepada para perwira dalam pertemuan yang diadakan setiap tahun pada tanggal 8 Februari untuk menandai hari ketika komandan dan personel Angkatan Udara Iran membuat deklarasi kesetiaan bersejarah kepada mendiang pendiri Republik Islam Imam Khomeini pada tahun 1979.Pakar Iran telah membuat langkah besar dalam meningkatkan kekuatan pertahanan dengan memproduksi berbagai peralatan, termasuk berbagai jenis drone.90 negara ingin membeli drone Iran“Sembilan puluh negara berusaha untuk membeli drone buatan Iran, dan Barat serta negara-negara arogan tidak dapat mentolerir ini,” kata seorang penasehat menteri intelijen Iran pada hari Rabu (8/2) saat berpidato di sebuah upacara lokal di Qazvin.Saat ini, negara-negara Barat, AS, dan rezim Zionis Israel tidak tahan dengan “kekuatan pertahanan” Iran di wilayah tersebut, tambahnya.Pernyataan itu muncul ketika artikel yang baru-baru ini diterbitkan di majalah American National Interest mengakui bahwa sanksi AS selama puluhan tahun terhadap Iran telah gagal mengganggu program drone-nya.“Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap kompleks militer dan basis manufaktur Iran, termasuk entitas seperti IAIO [Quds Aviation and Aerospace Industries Organization], HESA [Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation] ... Namun demikian, sektor kedirgantaraan dan industri drone Iran terus berkembang dan berkembang, ” tulis Eric Lob dan Edward Riehle.“Iran telah memproduksi dan mengoperasikan drone militer sejak Perang Iran-Irak pada pertengahan 1980-an. Dengan lebih dari tiga puluh tiga model, kompleks drone militer Iran yang sangat maju dan canggih terdiri dari salah satu dari empat pilar strategi keamanan dan struktur pasukannya,” mereka menambahkan."Drone semakin menawarkan keuntungan asimetris ke Iran," kata mereka, menambahkan, "Drone juga memungkinkan Iran untuk memproyeksikan kekuatan dan memperoleh keuntungan, memamerkan teknologi dan meningkatkan prestise, memperkuat aliansi di Timur Tengah dan sekitarnya."‘Iran akan terus meningkatkan kekuatan drone’Kembali pada 25 Desember 2022, Ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Baqeri mengatakan bahwa Iran akan melanjutkan rencananya untuk mempromosikan kemampuan dronenya dan akan bekerja sama dengan negara lain dalam industri drone untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. .Menekankan bahwa Iran adalah salah satu dari lima kekuatan teratas dunia dalam industri kendaraan udara tak berawak, dia memuji upaya bersama yang dilakukan oleh angkatan bersenjata, universitas, dan perusahaan berbasis pengetahuan untuk meningkatkan kekuatan drone negara tersebut.Drone buatan Iran dapat melakukan berbagai misi dengan akurasi tinggi dan daya tahan terbang, katanya.Pejabat Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa negara itu tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya, termasuk kekuatan misilnya, yang sepenuhnya dimaksudkan untuk pertahanan, dengan mengatakan kemampuan pertahanan Republik Islam tidak akan pernah dinegosiasikan.Ayatollah Khamenei telah berulang kali menyerukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pertahanan Iran, memukul balik musuh karena mempersengketakan program rudal negara itu.[IT/r]