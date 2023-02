China ke AS: Akhiri Sanksi terhadap Suriah setelah Gempa Mematikan

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China memperingatkan bahwa sanksi Amerika yang menargetkan Suriah telah mengganggu upaya bantuan, setelah bencana gempa bumi yang menewaskan lebih dari 10.000 orang di wilayah tersebut awal pekan ini.

Lebih lanjut mendesak AS untuk mencabut hukuman dan "membuka pintu untuk bantuan kemanusiaan."Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning diminta untuk mengomentari sanksi selama konferensi pers hariannya pada hari Rabu, mencatat sejarah intervensi Washington di Suriah dan konsekuensi serius bagi warga negara biasa.“Gempa bumi dahsyat – di atas perang dan kekacauan selama bertahun-tahun – telah membuat Suriah berada dalam krisis kemanusiaan yang mengerikan,” katanya, seraya menambahkan bahwa “seringnya serangan militer [AS] dan sanksi ekonomi yang keras telah menyebabkan korban sipil yang sangat besar dan menghilangkan sarana untuk penghidupan warga Syria.”Mao Ning juga menambahkan: “Setelah bencana, AS harus mengesampingkan obsesi geopolitik dan segera mencabut sanksi sepihak terhadap Suriah, untuk membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan ke Suriah.”Mao kemudian mengutuk operasi militer AS yang sedang berlangsung di Suriah, menyatakan bahwa pasukan Amerika mencuri sumber daya energi negara itu dengan kecepatan yang mengejutkan.“Saat kita berbicara, pasukan AS terus menduduki wilayah penghasil minyak utama Suriah. Mereka telah menjarah lebih dari 80% produksi minyak Suriah dan menyelundupkan serta membakar stok biji-bijian Suriah. Semua ini telah membuat krisis kemanusiaan Suriah semakin parah,” lanjutnya.[IT/r]