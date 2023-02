Seymour Hersh: AS di balik Sabotase Aliran Nord

IslamTimes - Wartawan investigasi pemenang Hadiah Pulitzer Seymour Hersh mengungkapkan bahwa “Pipa Nord Stream dihancurkan September lalu dalam operasi rahasia AS.”

Reporter legendaris membuat wahyu mengejutkan dalam sebuah artikel yang diposting ke blognya yang baru diluncurkan di Substack pada hari Rabu (8/2).Mengutip sumber yang mengetahui langsung perencanaan operasional, Hersh merinci bahwa “Bahan peledak ditanam di jalur pipa pada Juni 2022 oleh penyelam Angkatan Laut AS dengan kedok latihan BALTOPS 22 NATO.”Wartawan itu mencatat bahwa dia telah menghubungi Gedung Putih dan CIA untuk memberikan komentar, dengan keduanya dengan tegas menolak klaim bahwa AS "mengambil" saluran pipa itu sebagai "benar-benar salah".“Bom diledakkan tiga bulan kemudian pada 26 September dengan sinyal jarak jauh yang dikirim oleh pelampung sonar. Pelampung itu dijatuhkan di dekat jalur pipa Nord Stream oleh pesawat pengintai P8 Angkatan Laut Norwegia,” menurut laporan tersebut.Operasi itu membuahkan hasil setelah berbulan-bulan bolak-balik antara Gedung Putih, CIA, dan militer, dengan para pejabat berfokus pada bagaimana tidak meninggalkan jejak keterlibatan AS dalam serangan itu. Proses perencanaan dimulai pada Desember 2021, ketika satuan tugas khusus dibentuk dengan partisipasi langsung dari Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan.“Angkatan Laut mengusulkan untuk menggunakan kapal selam yang baru ditugaskan untuk menyerang jalur pipa secara langsung. Angkatan Udara membahas menjatuhkan bom dengan sekering tertunda yang dapat diledakkan dari jarak jauh. CIA berpendapat bahwa apa pun yang dilakukan, itu harus dilakukan secara rahasia. Semua orang yang terlibat memahami taruhannya,” bunyi laporan itu.Sumber itu mengatakan kepada Hersh bahwa semua orang yang terlibat memahami bahwa operasi itu bukanlah "barang anak-anak" tetapi sebenarnya adalah "tindakan perang". Sepanjang "semua rencana licik ini", pejabat tertentu mendesak Gedung Putih untuk membatalkan gagasan itu sepenuhnya. “Beberapa pekerja di CIA dan Departemen Luar Negeri berkata, 'Jangan lakukan ini. Itu bodoh dan akan menjadi mimpi buruk politik jika terungkap,'” menurut sumber itu.Awalnya, bahan peledak itu memiliki waktu 48 jam dan ditetapkan untuk ditanam pada akhir BALTOPS22, lapor Hersh, mengutip sumber yang sama. Jendela dua hari, bagaimanapun, pada akhirnya dianggap terlalu dekat dengan akhir latihan oleh Gedung Putih, yang memerintahkan satuan tugas untuk membuat metode sesuai permintaan untuk meledakkannya. Ini akhirnya menjadi pelampung sonar.Pemerintahan Presiden Joe Biden telah "berfokus" untuk membahayakan jalur pipa Nord Stream – awalnya melalui sanksi, dan, pada akhirnya, dengan sabotase langsung – melihatnya sebagai kunci untuk mempengaruhi Eropa di tengah konflik yang membayang di Ukraina, Hersh mencatat.“Selama Eropa tetap bergantung pada jaringan pipa untuk gas alam murah, Washington takut negara-negara seperti Jerman akan enggan untuk memasok Ukraina dengan uang dan senjata yang dibutuhkan untuk mengalahkan Rusia,” tulisnya.Sepanjang karirnya, Hersh telah melaporkan berbagai kisah eksplosif, termasuk kejahatan perang oleh militer AS dan skandal politik tingkat tinggi. Mengekspos pembantaian My Lai oleh pasukan AS di Vietnam membuat jurnalis itu mendapat Hadiah Pulitzer pada tahun 1970. Kisah-kisah terkenal lainnya yang dilaporkan Hersh termasuk skandal Watergate, mata-mata domestik ilegal CIA, serta penyiksaan dan pelecehan oleh militer Amerika terhadap tahanan di Abu Penjara Ghraib di Irak.[IT/r]