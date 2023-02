Arab Saudi: Keluarga Aktivis yang Dipenjara dan Dihilangkan Secara Paksa Cari Jawaban

IslamTimes - Ketika tahanan politik Arab Saudi Mohammad Al-Qahtani bersiap untuk meninggalkan penjara setelah hukuman 10 tahun, dia meminta istrinya, Maha Al-Qahtani, untuk memberinya iPhone dan dua sweter dari Universitas Indiana, tempat dia menerima gelar PhD.

Maha Al-Qahtani, berbicara dengannya dari Amerika Serikat di mana dia melarikan diri bersama anak-anak mereka sebulan sebelum penangkapan suaminya pada 9 Maret 2013, melanjutkan untuk membahas persiapan pembebasannya yang dijadwalkan pada akhir November tahun lalu.Sebulan sebelum tanggal yang ditunggu-tunggu, Mohammad menghilang.“Saya bertanya [administrasi penjara] apakah dia baik-baik saja, dan dengan nada kasar, mereka menjawab: 'Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan pria ini. Kami akan memberi tahu Anda apa yang terjadi.'” kata Maha kepada Middle East Eye.“Dan begitulah, tidak ada yang menjawab telepon lagi. Tidak ada yang menelepon. Kami biasa berbicara hampir setiap hari, dan tiba-tiba, dia berhenti menelepon.”Sudah lebih dari seratus hari sejak Maha terakhir mendengar dari suaminya atau telah diberitahu keberadaannya.Aktivis hak asasi manusia terkemuka ditangkap pada tahun 2012 karena perannya dalam mendirikan Asosiasi Hak Sipil dan Politik Saudi [ACPRA], sebuah organisasi yang sekarang sudah dibubarkan.Bersama anggota kelompok lainnya, Al-Qahtani dijatuhi hukuman berat 10 tahun penjara pada 2013.Ketika dia tidak dibebaskan pada 22 November, hari hukumannya berakhir, organisasi hak asasi manusia dan keluarganya semakin mengkhawatirkan nasibnya.“Terakhir kali saya berbicara dengannya adalah 23 Oktober 2022,” kata Maha. “Kami biasa berbicara hampir setiap hari, dan tiba-tiba, dia berhenti menelepon.”Kalimat 'tidak adil'Sebelum penangkapannya, Mohammad adalah seorang profesor ekonomi terkemuka, aktivis politik, dan salah satu anggota pendiri ACPRA, yang dikenal sebagai Hasm dalam bahasa Arab, pada tahun 2009.Hasm adalah kelompok perintis dalam masyarakat sipil Saudi, yang dikenal independen dari segala afiliasi dengan pemerintah. Ini berfokus pada mendukung "tahanan hati nurani" dan mengungkap penyiksaan di penjara Saudi antara lain.Al-Qahtani, bersama dengan salah satu pendiri kelompok tersebut Abdullah al-Hamid dan anggota terkemuka Waleed Abu al-Khair dianugerahi Right Livelihood Award pada tahun 2018, atas "upaya visioner dan berani mereka, yang dipandu oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, untuk mereformasi sistem politik totaliter di Arab Saudi."Namun, dampak Hasm berumur pendek.Pada tahun 2012, pengadilan melarang kelompok tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara 10 dan 11 tahun penjara kepada pendiri Al-Qahtani dan Al-Hamid dan larangan perjalanan 10 dan lima tahun, masing-masing. Mereka dituduh dengan berbagai dakwaan yang meliputi "menanam benih hasutan", "melanggar kesetiaan kepada penguasa", "mempertanyakan integritas pejabat", "berusaha mengganggu keamanan dan menghasut kekacauan" dan "menghasut organisasi internasional melawan kerajaan".Beberapa anggota pendiri Hasm lainnya juga berada di balik jeruji besi, termasuk Abu Al-Khair dan Mohammed Al-Bajadi.Maha mengatakan kalimat itu terasa seperti "mimpi aneh" yang dia harap akan segera berakhir. Pada saat pengadilan mengeluarkan putusannya, dia telah meninggalkan negara itu karena takut pemerintah akan mempersenjatai dirinya untuk melawan suaminya.Hamil berat, dia membawa dua anaknya yang lain ke AS - keluarga itu pernah tinggal di sana ketika Mohammad sedang menyelesaikan gelar PhD di bidang ekonomi dari Universitas Indiana antara 1995-2002.“Saya tidak bisa memberi tahu semua anak saya [apa yang terjadi]. Ketika saya memberi tahu yang termuda dua minggu kemudian, mereka terkejut, ”kata Maha berbicara kepada MEE di telepon.“Ketika hakim pertama kali memvonis suami saya, anak-anak saya bertanya 'Apakah dia takut kepada Allah?'. Bagaimana bisa seorang Muslim menilai melakukan ini dan berperilaku seperti ini dan menjadi tidak adil ini?”Sekarang tidak ada berita tentang Mohammad, kelompok HAM mengkhawatirkan kesehatannya dan kemungkinan diadili ulang, terutama mengingat nasib beberapa tahanan politik sebelumnya di kerajaan.Kolega Mohammad, Hamid, yang digambarkan sebagai "aktivis unik" dalam sejarah modern Arab Saudi, meninggal di penjara pada tahun 2020, tiga tahun sebelum tanggal pembebasannya. Kelompok hak asasi manusia mengatakan kematiannya adalah akibat dari "pengabaian medis yang disengaja" oleh pemerintah Saudi.Mohammad juga menghadapi kelalaian medis dan ancaman terhadap keselamatannya di penjara, menurut kelompok hak asasi manusia ALQST.Pada Mei 2022, dia diserang oleh seorang narapidana dengan penyakit mental. Administrasi penjara "dengan sengaja menempatkan tahanan hati nurani" di sayap untuk narapidana dengan gangguan mental, sehingga menimbulkan risiko bagi kehidupan mereka, kata kelompok yang berbasis di London itu.Mohammad juga ditolak pemeriksaan rumah sakit dan perawatan untuk penyakit kulit yang dideritanya.Lalu ada ancaman pengadilan ulang, yang dapat menjelaskan pihak berwenang "menyembunyikan" nasibnya, menurut Adel Al-Said, seorang aktivis Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa Saudi (ESOHR).Ini bukan pertama kalinya Arab Saudi mengadili kembali aktivis hak asasi manusia.Tahun lalu, aktivis Mohammed Al-Rabiah, yang telah menyelesaikan hukuman penjara enam tahun pertamanya, diadili kembali pada bulan Oktober dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara."Jelas bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengambil keuntungan dari keasyikan dunia dengan perang Rusia-Ukraina dengan melikuidasi para pembangkang di rumah dan meningkatkan hukuman penjara," kata Saeed kepada MEE, merujuk pada peningkatan baru-baru ini dalam hukuman penjara yang "sangat keras". diberikan kepada para aktivis di kerajaan.Kelompok pemantau Prisoners of Conscience mengatakan kepada MEE bahwa penghilangan paksa tahanan politik Arab Saudi, bahkan setelah hukuman mereka berakhir, adalah "metode yang diketahui digunakan oleh otoritas kerajaan untuk menekan para tahanan, keluarga mereka, dan publik".Arab Saudi memiliki sejarah panjang dalam menindak perbedaan pendapat dan aktivisme secara damai. Namun, sejak Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota dan penguasa de facto pada tahun 2017, pihak berwenang dituduh melakukan kebijakan represi “sistematis” yang “belum pernah terjadi sebelumnya”.Dalam laporan tahunannya tentang situasi hak asasi manusia di Arab Saudi tahun lalu, ESOHR mengatakan bahwa masalah global pada tahun 2022, seperti krisis energi dan perang di Ukraina, telah memungkinkan penghapusan "embargo diplomatik" yang dikenakan pada Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyusul pembunuhan kolumnis MEE dan Washington Post Jamal Khashoggi pada 2018.Didorong oleh kurangnya pengawasan internasional, “tingkat penindasan” oleh otoritas Saudi tahun lalu telah meningkat, kata kelompok yang berbasis di Berlin itu, memperingatkan bahwa tahun “2023 mengancam akan menjadi suram”.Joshua Cooper, Wakil Direktur Eksekutif di ALQST, mengatakan “penindasan intensif” baru-baru ini menunjukkan “biaya impunitas” yang ditawarkan kepada Pangeran Mohammed pada tahun 2022.“Otoritas Saudi terus menekan suara-suara oposisi, termasuk dengan menjatuhkan hukuman penjara terhadap mereka dengan tingkat keparahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menahan mereka lama setelah berakhirnya hukuman penjara mereka, dan melarang mereka melakukan perjalanan, pekerjaan, dan aktivitas media sosial secara sewenang-wenang. saat dirilis, ”kata Cooper kepada MEE.“Ini bertentangan dengan klaim mereka tentang reformasi liberalisasi,” tambahnya.Tanda-tanda represi sipil dan politik di bawah pemerintahan Mohammed bin Salman terlihat jelas sejak awal.Hampir tiga bulan setelah naik ke tampuk kekuasaan pada Juni 2017, polisi Saudi menangkap puluhan pengkhotbah, akademisi, jurnalis, pebisnis, dan lainnya dalam tindakan keras.Digambarkan sebagai “tahanan hati nurani”, banyak dari mereka masih menunggu hukuman sementara beberapa menghadapi hukuman mati. Pejabat Saudi mengatakan tidak ada tahanan politik di negara itu.Di antara mereka adalah Awad Al-Qarni, seorang ulama terkemuka yang menghadapi hukuman mati dengan tuduhan menggunakan Twitter untuk "mengekspresikan pendapatnya".“Pelanggaran terhadap pemerintah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman melewati semua garis merah,” kata putra Al-Qarni, Nasser, yang melarikan diri ke Inggris pada tahun 2022, kepada MEE.Di antara tuduhan yang dihadapi Al-Qarni adalah posisinya pada "penilaian yang tidak adil terhadap tahanan politik lainnya", menurut Nasser.“Jika orang-orang seperti Dr Al-Qahtani berada di negara lain, mereka akan memegang posisi istimewa untuk pekerjaan akademis dan perjuangan hak asasi manusia secara damai,” tambahnya.“Tidak ada penjelasan untuk itu. Saya tidak tahu apa yang telah dia lakukan sehingga pantas mendapatkan 10 tahun,” katanya kepada MEE, mengingat tahun-tahun sulit yang harus dia dan anak-anak mereka alami bersama Mohammad di balik jeruji besi.“Dia terlibat dengan anak-anaknya. Bahkan jika dia di penjara, dia berusaha dekat dengan mereka, ”jelasnya.Titik lemahnya adalah Leyla, yang termuda dari ketiganya, yang belum dia temui.“Dia terlalu memanjakan Layla,” kata Maha sambil menangis.“Jika Leyla menginginkan sesuatu, dia tahu ke mana harus pergi, dan ayahnya tidak pernah mengatakan tidak. Pria seperti itulah suamiku. Dan sekarang mereka bahkan tidak bisa berbicara dengannya di telepon.”[IT/r]