Kepala Nuklir: IAEA Memberikan Informasi Nuklir Iran kepada Lawan JCPOA

IslamTimes - Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) mengkritik pengawas nuklir PBB atas kebocoran informasi tentang program energi nuklir negara itu kepada penentang upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memberikan informasi tentang program nuklir Iran kepada penentang negosiasi untuk menghidupkan kembali JCPOA,” kata Mohammad Eslami dalam wawancara hari Rabu (8/2) dengan kantor berita Rusia Sputnik, sambil merujuk pada perjanjian nuklir, secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama.Dia menyatakan penyesalan atas "perilaku politik dan tidak profesional" IAEA sehubungan dengan pengungkapan laporan rahasia JCPOA kepada mereka yang menentang negosiasi untuk memulihkan kesepakatan 2015, yang secara sepihak ditinggalkan oleh AS pada 2018.Dia menekankan bahwa interaksi AEOI dengan badan nuklir PBB didasarkan pada Safeguards Agreement.Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi, dalam laporan rahasia yang bocor pada 1 Februari, menuduh Iran membuat perubahan yang tidak diumumkan pada interkoneksi antara dua kelompok mesin canggih yang memperkaya uranium hingga kemurnian 60% di pabrik Fordow.Tuduhan itu datang meskipun ada surat yang dikirim oleh Iran ke IAEA pada bulan November, yang menginformasikan badan tersebut tentang keputusan untuk memulai pengayaan uranium ke tingkat kemurnian 60% di fasilitas nuklir Fordow.Selain itu, Iran telah memasang dan meluncurkan sentrifugal baru di dua ruang kosong di situs nuklir Fordow dan Natanz. Aula, di bawah komitmen Iran terhadap ketentuan perjanjian nuklir 2015 telah kosong tetapi sentrifugal telah dipasang di sana sekali lagi.Dalam sebuah wawancara dengan TV pemerintah Iran pada 3 Februari, Eslami memperingatkan bahwa perilaku kepala IAEA yang "tidak profesional dan tidak dapat diterima" akan merusak reputasinya dan badan tersebut.Dia menambahkan bahwa Iran keberatan dengan masalah politik yang didiktekan oleh Grossi dan telah menulis "surat kepada agensi bahwa seorang inspektur... yang telah memeriksa fasilitas kami, telah membuat kesalahan dan memberikan laporan yang salah."Di tempat lain dalam wawancaranya dengan Sputnik, kepala nuklir Iran dengan tegas menolak klaim musuh bahwa negara tersebut tidak membutuhkan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan berusaha untuk mendapatkan senjata militer.Eslami mengatakan pencapaian nuklir Iran baru-baru ini dimaksudkan untuk digunakan dalam sektor kesehatan, medis, lingkungan, dan industri, menegaskan kembali sifat damai dari kegiatan pengayaan uranium negara itu.“Iran selalu berkomitmen pada NPT (Non-Proliferation Treaty),” tambahnya.Dia menjelaskan bahwa Iran akan kembali ke komitmennya di bawah nuklir “setiap kali para pihak dalam JCPOA memenuhi kewajiban mereka.”Iran dan IAEA saat ini berada dalam perselisihan yang dipicu oleh tuduhan badan tersebut yang dipengaruhi Israel, yang dilontarkan terhadap kegiatan nuklir damai Teheran saat Republik Islam dan pihak lain dalam kesepakatan Iran tampaknya mendekati kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA.Iran mengatakan kesepakatan tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir bergantung pada penyelesaian masalah Safeguards antara Tehran dan IAEA, dan tanpa penyelesaian masalah tersebut, menghidupkan kembali kesepakatan 2015 tidak masuk akal.Negosiasi untuk menyelamatkan JCPOA telah terhenti sejak Agustus 2022 karena desakan Washington pada posisinya yang keras kepala untuk tidak menghapus semua sanksi yang dijatuhkan pada Republik Islam oleh pemerintahan AS sebelumnya.Iran, yang kepatuhan ketatnya terhadap kesepakatan itu telah disertifikasi beberapa kali oleh IAEA, berpendapat bahwa AS perlu menawarkan jaminan bahwa ia tidak akan menarik atau melanggar perjanjian itu lagi. AS telah menolak, memperumit prospek pembicaraan.[IT/r]