Kanaani Bereaksi terhadap Sanksi Baru Anti-Iran AS 

Nasser Kanaani, Iranian Foreign Ministry Spokesman.

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani bereaksi terhadap sanksi baru AS yang secara ilegal menargetkan beberapa perusahaan Iran.

Sanksi yang diterapkan pemerintahan Biden, seperti kebijakan yang gagal di era Trump, hanya membuat Iran bertekad untuk dengan rajin mengejar tujuan pembangunan nasionalnya dan mengeksploitasi hak-haknya yang sah dan tak terbantahkan, kata Kanaani pada Kamis (9/2) malam.Kanaani melanjutkan dengan mengatakan bahwa desakan AS yang terus-menerus untuk menggunakan sanksi ilegal dan sepihak menunjukkan legitimasi posisi Iran dan kebencian serta kemunafikan AS terhadap Iran dan JCPOA.“Tidak diragukan lagi, Republik Islam Iran memiliki semua haknya untuk melawan tindakan semacam itu,” tegas diplomat senior Iran itu.Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi kepada sembilan perusahaan karena diduga membantu memindahkan produk minyak bumi dan petrokimia Iran senilai ratusan juta dolar kepada pembeli di Asia melalui perusahaan Hong Kong yang sebelumnya terkena sanksi.[IT/r]