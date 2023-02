44 Tahun Kehormatan. Refleksi Kemajuan Ilmiah Iran di Media dan Pakar Dunia

IslamTimes - Meski menghadapi berbagai tantangan dan sanksi selama bertahun-tahun, Iran telah membuat kemajuan yang signifikan di bidang sains dan teknologi. Komunitas ilmiah Iran telah membuka tempatnya di lanskap global dengan kemajuan medis dan teknik serta penciptaan fasilitas penelitian kelas dunia.

Iran telah membuat kemajuan ilmiah yang signifikan di berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir. Peneliti Iran di bidang kedokteran telah mengambil langkah untuk mengembangkan pengobatan baru untuk penyakit seperti kanker dan diabetes. Perkembangan tersebut, khususnya di bidang kedokteran dan teknologi, mendapat reaksi dan pandangan yang luas dari kantor berita di tingkat internasional. Berikut ini, kami akan menyebutkan beberapa perkembangan tersebut:Salah satu bidang kemajuan yang penting adalah di bidang kedokteran, di mana Iran telah mengembangkan perawatan dan teknologi inovatif. Misalnya, ilmuwan Iran telah menemukan metode untuk memproduksi insulin yang dapat sangat meningkatkan kehidupan penderita diabetes. Selain itu, peneliti Iran telah mengambil langkah penting dalam melawan kanker dan telah mengembangkan perawatan dan terapi baru yang sekarang digunakan untuk membantu pasien di seluruh dunia. Misalnya, metode pengobatan baru menggunakan partikel nano untuk mengantarkan obat kemoterapi secara langsung ke sel tumor, yang telah terbukti lebih efektif dan efek sampingnya lebih sedikit daripada kemoterapi tradisional. Selain itu, Iran memiliki industri farmasi yang berkembang, salah satunya produksi vaksin Covid-19.Bidang lain dari kemajuan ilmiah Iran adalah di bidang teknologi. Iran telah mengembangkan teknologi canggih, termasuk sentrifugal generasi baru untuk pengayaan uranium, serta sistem rudal. Perkembangan ini dilaporkan oleh kantor berita seperti BBC, CNN dan Al Jazira, dan beberapa analis memuji kemajuan teknologi Iran dan menganggapnya sebagai tanda tumbuhnya kekuatan dan pengaruh Iran di panggung dunia.Di bidang energi terbarukan, negara kita telah melakukan investasi yang signifikan dalam energi matahari dan angin serta mengembangkan teknologi baru untuk menyimpan dan mendistribusikan energi terbarukan. Misalnya, Iran telah membangun beberapa pembangkit listrik tenaga surya skala besar, serta jenis turbin angin yang lebih efisien dan tahan lama dibandingkan desain tradisional.Kami juga telah membuat kemajuan luar biasa di bidang teknologi kedirgantaraan dan roket. Iran telah berhasil mengembangkan dan meluncurkan beberapa satelit dan juga telah menghasilkan sejumlah rudal jarak menengah dan jarak pendek, yang menimbulkan kekhawatiran internasional di antara negara-negara yang tidak bersahabat dengan Iran. Negara kita selalu menekankan sifat damai dari pencapaian tersebut.Iran juga telah membuat kemajuan yang signifikan di bidang ilmu nuklir. Reaktor penelitian kami bekerja pada pengembangan energi nuklir sebagai sumber energi. Namun, perkembangan ini juga menjadi sumber ketegangan antara beberapa negara dan Iran; Mengklaim bahwa negara kita sedang mengembangkan senjata nuklir, mereka telah menjatuhkan sanksi kejam terhadap bangsa Iran.Perkembangan yang disebutkan dan banyak lainnya sering dilaporkan dalam pers ilmiah. Beberapa kantor berita asing dan situs ilmiah yang melaporkan kemajuan ilmiah Iran adalah:• Nature Middle East: Situs berita ini adalah versi regional dari jurnal ilmiah internasional Nature; Ini telah melaporkan kemajuan ilmiah Iran, termasuk kemajuan dalam penelitian sel punca, bioteknologi, dan peluncuran satelit Iran.• Science Daily: Situs web berita sains populer ini telah melaporkan pencapaian Iran di bidang-bidang seperti energi terbarukan, pemurnian air, dan penelitian kanker.• Majalah Sains: Majalah ilmiah terkenal ini telah menerbitkan artikel tentang pencapaian Iran di berbagai bidang seperti penelitian sel punca, kanker, nanoteknologi, dan pengembangan vaksin baru.• Research Gate: Ini adalah situs jaringan sosial untuk para ilmuwan dan peneliti, yang memiliki banyak ilmuwan Iran yang berbagi artikel dan temuan ilmiah dengan masyarakat dunia.• Dunia Fisika: Situs berita ini, yang diterbitkan oleh Institut Fisika, telah mengumumkan pencapaian Iran di bidang-bidang seperti pengembangan bahan baru untuk digunakan dalam sel surya dan pembangunan fasilitas radiasi sinkrotron baru (sejenis akselerator partikel) .• Science Alert: Situs berita ilmiah ini telah mengumumkan prestasi Iran di bidang-bidang seperti pengembangan teknologi pemurnian air baru dan penemuan deposit mineral baru.• Ilmuwan Baru: Majalah mingguan ini membahas pencapaian Iran di bidang-bidang seperti pengembangan teknologi baru untuk membersihkan tumpahan minyak dan penemuan deposit mineral baru.• Medical Express: Situs berita kesehatan dan medis ini melaporkan prestasi Iran di bidang-bidang seperti pengembangan vaksin baru dan penggunaan terapi sel dalam pengobatan berbagai penyakit.Kemajuan Iran tidak diabaikan oleh lembaga pemikir ilmiah dan seringkali tercermin dalam penelitian dan analisis lembaga pemikir ilmiah asing. Beberapa think tank menyoroti kemajuan yang dicapai di bidang-bidang seperti teknologi nuklir, kedirgantaraan dan bioteknologi, dan juga menunjukkan keterbatasan dan tantangan yang dihadapi Iran di bidang ini.Carnegie Foundation telah menerbitkan penelitian tentang program nuklir Iran dan dampak sanksi internasional terhadap perkembangannya.Rand think tank telah menerbitkan penelitian tentang pengembangan industri kedirgantaraan Iran dan potensinya untuk pertumbuhan di masa depan. Ia menerbitkan artikel tentang tantangan dan keberhasilan dalam menghadapi pandemi Covid-19.Pusat Studi James Martin juga menerbitkan penelitian tentang program nuklir dan rudal Iran.The Heritage Foundation telah menerbitkan penelitian tentang dampak sanksi terhadap kemajuan ilmiah Iran dan potensi konsekuensinya terhadap ekonomi dan masyarakat negara tersebut.Wilson Center telah menerbitkan penelitian tentang pengembangan industri kedirgantaraan Iran dan potensi pertumbuhannya di masa depan.Namun, perlu dicatat bahwa beberapa think tank mungkin memiliki bias politik terhadap Iran.Refleksi perkembangan ilmiah di lembaga think tank asing berbeda. Ada yang melihatnya sebagai tanda meningkatnya kekuatan dan pengaruh Iran di panggung dunia, dan ada pula yang memiliki orientasi melihatnya sebagai ancaman terhadap keamanan! Banyak ahli di Barat telah mencatat bahwa kemajuan ilmiah di Iran ini merupakan cerminan dari penduduk negara yang terampil dan berpendidikan, serta investasi pemerintah yang berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan.[IT/r]