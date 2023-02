Forbes: "Eagle-44" adalah Strategi Angkatan Udara Iran untuk Serangan Balasan

IslamTimes - Situs web Amerika menulis bahwa pangkalan Uqab (Elang)-44 menunjukkan bahwa para pejuang Iran yang ditempatkan jauh di dalam tanah untuk melakukan serangan balasan tepat waktu menggunakan rudal jelajah jarak jauh mereka.

Sebuah situs web Amerika menulis tentang pembukaan pangkalan strategis "Uqab-44" oleh Iran, kehadiran pangkalan "Uqab-44" menunjukkan bahwa para pejuang Iran, setelah akhir serangan udara musuh, terhadap target yang telah ditentukan menggunakan rudal jelajah jarak jauh akan melakukan serangan balasan.Situs web Amerika "Forbes" menulis pada hari Rabu (8/2) bahwa Iran sebelumnya menerbitkan video dan gambar pangkalan yang dilengkapi dengan drone bersenjata dan rudal balistik dan memberikan peringatan tentang kemampuannya untuk melawan dan melawan serangan apa pun yang belum diungkapkan, ini adalah yang pertama dari jenisnya yang menjadi tuan rumah para petarung.Mengacu pada melengkapi pejuang Iran dengan rudal buatan sendiri, situs web ini menulis bahwa pada Januari 2019, Iran menampilkan rudal jelajah "Messenger-3" pada pesawat tempur "F-4 Phantom". Pada tahun 2018, Pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Islam mengumumkan telah menyiapkan kembali 10 jet tempur Sukhoi-22 Fitter dan mereka mampu menembakkan rudal jelajah dengan jangkauan 1.500 km. Angkatan Udara Iran juga telah melengkapi pesawat tempur F-4, Sukhoi-24 dan F-14 Tomcat dengan rudal anti-kapal Noor.Menurut situs web ini, Iran telah mengambil langkah penting untuk melindungi angkatan udaranya dari kemungkinan serangan musuh selama beberapa dekade. Pada bulan September 1980, Angkatan Darat Baath Irak berusaha untuk menghancurkan angkatan udara Iran yang lebih maju dalam serangan kejutan skala besar, meniru keberhasilan penghancuran angkatan udara Mesir oleh rezim Israel dalam Perang Enam Hari 1967. Namun, Iran, setelah belajar dari kekalahan Mesir dalam perang itu, telah mempersiapkan diri untuk serangan semacam itu dengan membangun beberapa hanggar yang diperkuat. Serangan udara ini merupakan kekalahan besar bagi rezim Baath dan Irak kehilangan lebih banyak pesawat.Kesimpulannya, tulis Forbes, keberadaan pangkalan Aqab-44 menunjukkan bahwa para pejuang Iran ditempatkan jauh di dalam tanah hingga akhir serangan udara musuh, dan kemudian melawan target yang telah ditentukan sebelumnya seperti pangkalan militer musuh di seluruh wilayah, menggunakan rudal jelajah jarak jauh mereka untuk Menyelesaikan serangan rudal balistik dan drone serentak membalas.Pangkalan udara operasional Eagle-44 Angkatan Darat memiliki kemampuan untuk menerima dan mengoperasikan semua jenis jet tempur dan pembom, serta kendaraan udara tak berawak Angkatan Udara Angkatan Darat. Pangkalan Udara Aqab-44 Rahakneshi, memiliki fasilitas seperti siaga, pos komando, hanggar perawatan pesawat tempur, pusat perawatan pesawat, peralatan navigasi dan bandara, tangki bahan bakar, dll, memiliki kemampuan untuk membawa semua jenis pesawat tempur Angkatan Udara untuk melaksanakan Be menerima misi yang ditugaskan.Pangkalan bawah tanah yang besar ini juga akan memiliki kemampuan untuk menerima dan secara operasional menggunakan pesawat tempur Angkatan Udara.Aqab-44 adalah salah satu dari beberapa pangkalan udara bawah tanah operasional Angkatan Udara, yang selama beberapa tahun terakhir telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional Angkatan Udara. kekuatan ini dan dengan mempertimbangkan prinsip pertahanan pasif, telah dibangun di berbagai wilayah negara.Belum lama ini, situs web Amerika "19 Forty Five" menulis bahwa sementara Amerika Serikat menghentikan pengiriman pesawat tempur F-4 ke Iran setelah jatuhnya dinasti Pahlavi, angkatan udara negara tersebut mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pesawat tempur tersebut.Menurut Badan Intelijen Pertahanan AS, armada jet tempur F-4 Iran saat ini harus menjadi peringatan bagi musuh. Iran memiliki stok pesawat tempur seperti F-4 yang dapat digunakan untuk menyerang musuh-musuhnya. Tentu saja, pesawat tempur ini akan lebih rentan terhadap pertahanan udara dibandingkan dengan jet yang lebih baru.Think tank "Washington" juga menyebutkan dalam sebuah artikel tentang kesiapan pesawat Sukhoi-22 Fitter dan penggunaannya oleh Angkatan Udara IRGC dan menulis bahwa pesawat tempur ini dapat membawa bom seberat 2000 kg hingga jarak 600-700 km di ketinggian rendah. misi ke permukaan target. untuk menyerang Tukang bersenjata dapat mencapai target yang jauh dengan terbang di luar ruang pangkalan utama mereka