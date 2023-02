Rusia akan Memotong Produksi Minyak karena Batasan Harga Barat

IslamTimes - Rusia akan memangkas produksi minyak sebesar 500.000 barel per hari bulan depan sebagai tanggapan terhadap Barat yang membatasi harga minyak mentahnya selama perang di Ukraina, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak mengatakan pada hari Jumat (10/2).

"Mulai hari ini, kami sepenuhnya menjual semua produksi minyak mentah kami, tetapi seperti yang kami nyatakan sebelumnya, kami tidak akan menjual minyak kepada mereka yang secara langsung atau tidak langsung mematuhi 'batas harga'," kata Novak, dalam sambutannya yang disiarkan di agen berita TASS Rusia. .“Berkaitan dengan itu, Rusia akan secara sukarela memangkas produksi sebanyak 500.000 barel per hari. Ini akan membantu memulihkan hubungan gaya pasar,” katanya.Patokan internasional minyak mentah Brent naik 2,5% Jumat, menjadi $86,67 per barel, AP melaporkan.Kelompok Tujuh negara demokrasi besar telah memberlakukan batas harga $60 per barel untuk minyak Rusia yang dikirim ke negara-negara non-Barat. Tujuannya adalah untuk menjaga aliran minyak ke pasar global untuk mencegah lonjakan harga yang terlihat tahun lalu sambil membatasi keuntungan finansial Rusia yang dapat digunakan untuk membayar perang melawan Ukraina.Pembatasan itu diberlakukan dengan melarang perusahaan-perusahaan Barat yang sebagian besar mengendalikan layanan pengapalan dan asuransi untuk memindahkan harga minyak di atas batas.Rusia mengatakan tidak akan menjual minyak ke negara-negara yang mengamati batas tersebut, poin yang diperdebatkan karena minyak Rusia telah diperdagangkan di bawah batas harga baru-baru ini.Batasan tersebut, bagaimanapun, bersama dengan embargo Uni Eropa pada minyak Rusia dan permintaan minyak mentah yang lebih rendah secara global di tengah ekonomi global yang melambat, berarti bahwa pelanggan dapat mendorong diskon besar-besaran untuk minyak Rusia.[IT/r]