Organisasi HAM: Perang Saudi Mengklaim Nyawa Warga Sipil Yaman Setiap Hari

IslamTimes - Sebuah organisasi hak asasi manusia independen telah mengecam Arab Saudi atas serangan udara dan serangan artileri tanpa pandang bulu terhadap tetangga perumahan di provinsi Sa'ada, barat laut Yaman, yang menyatakan bahwa mesin perang rezim Riyadh mengklaim nyawa warga sipil di negara Arab yang dilanda perang itu setiap hari.

Humanity Eye Center for Rights and Development dalam pernyataan hari Jumat (10/2) mengecam serangan artileri Saudi terhadap daerah perbatasan di provinsi Sa'ada, yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan delapan lainnya terluka pada hari sebelumnya.“Satuan militer Saudi menargetkan desa, pertanian, dan daerah perbatasan warga sipil dengan rentetan peluru artileri setiap hari,” kata pusat itu.“Mesin perang rezim Riyadh terus menghancurkan bangunan dan membunuh warga sipil tak berdosa di berbagai bagian Yaman hampir setiap hari."“Kejahatan terbaru termasuk dalam kerangka serangan harian dan tindakan agresi yang terus dilakukan oleh Arab Saudi dan tentara bayaran Takfiri terhadap orang-orang Yaman di berbagai wilayah Yaman, dan sayangnya pelanggaran tersebut diabaikan oleh PBB,” ungkap pernyataan tersebut .Humanity Eye Center for Rights and Development juga mengkritik kelambanan komunitas internasional dan badan-badan dunia, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam menghadapi praktik kriminal dan brutal pasukan Saudi dan sekutunya.Awal bulan ini sebuah organisasi hak asasi manusia Yaman memperingatkan bahwa perang Saudi di Yaman serta pengepungan yang melumpuhkan di negara Arab yang miskin itu dapat mengakibatkan kematian ribuan anak yang menderita kanker.Organisasi Entisaf untuk Hak Perempuan dan Anak mengatakan dalam sebuah pernyataan pada kesempatan Hari Kanker Sedunia bahwa lebih dari 3.000 anak Yaman, yang menderita kanker akibat agresi Saudi dan blokade darat, udara dan laut yang ketat di negara itu, sekarang pada risiko kematian yang signifikan.Kelompok hak asasi mengkritik organisasi internasional dan badan terkait lainnya karena mengabaikan pasien kanker Yaman selama beberapa tahun terakhir.Enfisaf menambahkan bahwa kejadian leukemia meningkat di antara anak-anak Yaman, mengatakan kasus anak-anak yang menderita kanker darah telah melonjak dari 300 menjadi 700 di ibu kota Sana'a karena penggunaan senjata yang dilarang secara internasional yang dipasok oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat. Inggris dan digunakan oleh koalisi pimpinan Saudi di Yaman.Arab Saudi, bekerja sama dengan sekutu Arabnya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan negara-negara Barat lainnya, melancarkan perang yang menghancurkan Yaman pada Maret 2015.Tujuannya adalah untuk menghancurkan gerakan perlawanan populer Ansarullah, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan fungsional di Yaman dan menginstal kembali rezim Abd Rabbuh Mansour Hadi yang bersahabat dengan Riyadh.Koalisi yang dipimpin Saudi telah gagal mencapai salah satu tujuannya, menyebabkan ratusan ribu orang Yaman tewas dan menimbulkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.[IT/r]