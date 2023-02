Suriah Menolak Pengabaian Sanksi Sementara AS untuk Bantuan Gempa sebagai 'Menyesatkan'

IslamTimes - Suriah telah menolak keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan pengecualian sanksi enam bulan untuk semua transaksi yang terkait dengan pemberian bantuan bencana setelah gempa kuat, menyebut tindakan AS sebagai "menyesatkan".

“Keputusan menyesatkan yang diambil oleh pemerintah AS untuk sementara melonggarkan beberapa sanksi kejam dan sepihak terhadap negara Suriah adalah palsu dan munafik, dan tidak berbeda dari gerakan sebelumnya yang dimaksudkan untuk menyampaikan kesan kemanusiaan yang salah. Sementara keringanan sanksi diumumkan untuk memungkinkan aliran bantuan kemanusiaan, kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya,” kata Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (10/2).Dia menambahkan, “Tindakan dan kebijakan pemaksaan AS telah merampas kekayaan alam warga Suriah, yang dijarah, dan telah menciptakan hambatan bagi lembaga negara untuk meningkatkan standar hidup, melaksanakan proyek pembangunan dan mencapai tujuan yang ditargetkan, dan menyediakan layanan dasar.”“Pemerintah AS tidak dapat menipu warga Suriah dan opini publik dunia dengan keputusan baru, memproyeksikan citra dirinya yang luar biasa, dan melepaskan tanggung jawab atas penghalang upaya penyelamatan korban gempa yang sangat membutuhkan komoditas dasar,” kata pernyataan itu. .Kementerian luar negeri Suriah kemudian meminta Washington untuk segera dan tanpa syarat mencabut semua sanksi anti-Suriah, menghentikan praktik permusuhannya, dan mengakhiri pelanggarannya terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.Dia juga mendesak semua negara dunia dan organisasi internasional untuk mendorong penghapusan tanpa syarat sanksi ilegal dan tidak manusiawi yang dikenakan pada rakyat Suriah.Rusia: Organisasi internasional tidak membantu Suriah setelah gempaSementara itu, Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah mengatakan organisasi internasional terkait tidak membantu warga Suriah yang terkena dampak gempa dahsyat.“Kita harus menarik perhatian masyarakat internasional terhadap fakta bahwa lembaga-lembaga ini mengelak dari tanggung jawab mereka dan tidak memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Suriah,” kata Kepala pusat, Mayor Jenderal Oleg Yegorov, pada hari Jumat (10/2).“Di bawah mandat PBB, bantuan kemanusiaan mencapai Suriah melalui koridor lintas batas dekat pos pemeriksaan Bab al-Hawa di provinsi Idlib ke wilayah yang tidak dikendalikan oleh pemerintah Suriah. Sementara sebagian besar penduduk di wilayah Suriah lainnya terus menderita akibat sanksi Barat,” tambahnya.“Terlepas dari kesulitan logistik yang ada, pemerintah Suriah terus mendistribusikan konvoi bantuan kemanusiaan yang tiba di pelabuhan Latakia dan Tartus di antara penduduk setempat di daerah yang dilanda gempa,” tegas Yegorov.Bencana gempa melanda Turki dan negara tetangga Suriah pada dini hari Senin. Gempa berkekuatan 7,8 sejauh ini telah menewaskan lebih dari 24.000 orang di kedua negara.Saat upaya penyelamatan berlanjut di Suriah setelah gempa bumi besar, seruan semakin meningkat bagi AS dan sekutunya untuk mencabut semua sanksi mereka.[IT/r]