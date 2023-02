AS Memperingatkan Serangan Siber Korea Utara

IslamTimes - Amerika Serikat dan Korea Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan bersama tentang dugaan "aktivitas dunia maya berbahaya" Korea Utara, dengan mengatakan bahwa peretas telah menargetkan penyedia kesehatan, kontraktor pertahanan AS, dan bahkan lembaga pemerintah termasuk Pentagon.

Diterbitkan pada hari Kamis (9/2), penasihat keamanan dunia maya menguraikan "taktik, teknik, dan prosedur yang baru-baru ini diamati" yang digunakan oleh peretas Korea Utara dalam serangan ransomware terhadap AS dan Korea Selatan, menuduh mereka menggunakan hasilnya untuk membiayai operasi dunia maya lainnya.“Aktor dunia maya DPRK telah menggunakan mata uang kripto yang dihasilkan melalui kegiatan kejahatan dunia maya ilegal untuk mendapatkan infrastruktur seperti alamat IP dan domain,” kata badan keamanan dalam siaran pers terpisah, mencatat bahwa serangan tersebut berfokus pada sistem perawatan kesehatan dan “infrastruktur penting” lainnya.Serangan ransomware biasanya membuat peretas mengambil kendali atas komputer korban, data pribadi, atau kata sandi, lalu meminta pembayaran sebelum mengembalikannya – seringkali dalam bentuk mata uang kripto, yang lebih sulit dilacak.Menurut penasehat – yang disusun oleh Badan Keamanan Nasional AS, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, FBI dan beberapa lembaga Korea Selatan – “jumlah pendapatan yang tidak ditentukan” yang diperoleh melalui ransomware telah diinvestasikan kembali ke serangan dunia maya lainnya, yang diduga mendukung "prioritas dan tujuan tingkat nasional" Pyongyang.Serangan semacam itu dikatakan telah menargetkan pemerintah AS dan Korea Selatan, termasuk "jaringan anggota Jaringan Informasi Departemen Pertahanan dan Pangkalan Industri Pertahanan" di Amerika Serikat.Seorang pejabat senior AS kemudian mengatakan kepada CNN bahwa Presiden Joe Biden diberi pengarahan tentang pemberitahuan dunia maya terbaru, kemudian mengklaim bahwa peretas Korea Utara menemukan cara yang semakin "kreatif" untuk menghasilkan uang.Ketegangan di Semenanjung Korea telah melonjak selama setahun terakhir, dengan DPRK melakukan sejumlah uji coba rudal pada tahun 2022 di tengah kesibukan latihan perang bersama oleh AS dan Korea Selatan. Sementara penasehat hari Kamis tidak menyebutkan senjata Korea Utara, para pejabat AS sebelumnya menuduh bahwa hasil dari serangan dunia maya telah digunakan untuk membiayai pengembangan senjata, meskipun sedikit bukti telah ditawarkan untuk mendukung klaim tersebut.[IT/r]