AS Mejatuhkan Sanksi Baru pada China

Pembatasan itu terjadi beberapa hari setelah Pentagon menjatuhkan 'balon mata-mata' yang dicurigai ChinaDalam sebuah pernyataan, Departemen Perdagangan AS mengatakan entitas tersebut masuk daftar hitam karena mendukung "upaya modernisasi militer China, khususnya yang terkait dengan program kedirgantaraan". Ini termasuk kapal udara, balon, dan bahan terkait yang digunakan oleh Beijing untuk intelijen dan pengintaian.Pembatasan baru akan mempersulit perusahaan yang terkena sanksi untuk mendapatkan teknologi AS. Entitas yang ditargetkan termasuk Beijing Nanjing Aerospace Technology dan 48th Research Institute China Electronics Technology Group Corporation.“Penggunaan balon ketinggian tinggi China melanggar kedaulatan kita dan mengancam keamanan nasional AS,” kata Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan Alan Estevez. Dia mengatakan sanksi akan memperjelas bahwa entitas yang berusaha merusak keamanan nasional Washington "akan diputus dari akses ke teknologi AS."Kisah 'balon mata-mata' dimulai minggu lalu ketika Pentagon mengatakan sedang melacak pesawat pengintai China yang dicurigai di atas negara bagian Montana, AS. Dua hari kemudian, pesawat itu dijatuhkan oleh jet tempur F-22 di atas perairan lepas pantai Carolina Selatan. Sementara Pentagon menuduh China menggunakan balon untuk “mengawasi situs-situs strategis” di AS, Beijing menggambarkan kapal itu sebagai “pesawat sipil” yang tersesat ke wilayah AS karena keadaan force majeure.Kementerian luar negeri China mengatakan beberapa politisi dan media AS telah "menggembar-gemborkan" insiden itu sebagai dalih untuk "menyerang dan mencoreng China," menegaskan kembali bahwa Beijing "tidak pernah melanggar wilayah dan wilayah udara negara berdaulat mana pun." Ini menggambarkan klaim bahwa China menargetkan AS dengan sistem pengawasan pesawat sebagai “perang informasi.”Presiden AS Joe Biden berada dalam air panas atas penanganannya atas insiden tersebut, dengan banyak anggota parlemen dari kedua sisi mengeluh bahwa balon itu seharusnya jatuh lebih awal. Namun, Biden mengatakan dia tidak ingin menghancurkan pesawat di darat karena masalah keamanan, menambahkan bahwa dia tidak menganggap insiden itu sebagai pelanggaran keamanan besar.Pada hari Jumat (10/2), Pentagon juga mengatakan presiden telah memerintahkan objek ketinggian tinggi tak dikenal di dekat Alaska untuk ditembak jatuh "karena sangat berhati-hati." Departemen itu mengatakan tidak tahu milik siapa benda itu, tetapi mencatat bahwa itu "menimbulkan ancaman yang masuk akal bagi keselamatan penerbangan sipil."[IT/r]