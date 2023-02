Anggota Kongres AS Mengulangi Dukungan untuk Resolusi Mendesak Kesepakatan Damai dan  Pengakhiran Pasokan Senjata ke Ukraina

Grosar (Reuters).

Islam Times - Anggota Kongres dari Partai Republik Paul Gosar mengatakan pada Sabtu bahwa Amerika Serikat harus mengadopsi resolusi usulan terbaru anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat AS, yang menyerukan segera diakhirinya bantuan AS ke Kiev dan penyelesaian perdamaian di Ukraina.

“Amerika seharusnya tidak membantu memperpanjang perang yang tidak perlu dan menambah jumlah korban. Sikap saat ini tidak dapat dipertahankan dan jalan menuju perdamaian sudah lama tertunda. Peningkatan persenjataan dan retorika selama berbulan-bulan tidak hanya membahayakan warga Rusia dan Ukraina, tetapi juga seluruh dunia. Sudah terlalu lama waktu untuk mencari resolusi damai dan mengakhiri kematian dan kehancuran tidak menguntungkan yang melanda kedua negara," kata Gosar seperti dilaporkan Sputnik.Pada saat yang sama, Gosar tidak mengomentari laporan baru-baru ini oleh jurnalis investigasi Seymour Hersh, yang mengklaim bahwa Amerika Serikat terlibat dalam serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream Rusia.Pada hari Rabu, Hersh menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan bahwa penyelam Angkatan Laut AS selama latihan Baltop NATO pada musim panas 2022 menanam bahan peledak untuk menghancurkan jaringan pipa Nord Stream, yang diaktifkan Norwegia tiga bulan kemudian. Menurut laporan tersebut, Presiden AS Joe Biden memutuskan untuk menyabotase Nord Streams setelah lebih dari sembilan bulan melakukan diskusi rahasia dengan tim keamanan nasional.Pada hari Jumat, Anggota Kongres dari Partai Republik Matt Gaetz dan 10 co-sponsor, termasuk Gosar, memperkenalkan Resolusi Kelelahan Ukraina yang meminta AS untuk mengakhiri bantuannya ke Kiev dan mendesak penyelesaian konflik secara damai di negara tersebut.Menurut resolusi tersebut, Washington telah memberikan lebih dari $110 miliar bantuan keuangan, militer, dan kemanusiaan ke Kiev sejak 24 Februari 2022.“Amerika berada dalam keadaan penurunan yang terkelola, dan akan semakin parah jika kita terus mengeluarkan uang pembayar pajak untuk perang asing. Kita harus menangguhkan semua bantuan asing untuk Perang di Ukraina dan menuntut agar semua pejuang dalam konflik ini segera mencapai kesepakatan damai ," kata Gaetz dalam pernyataannya.Resolusi itu mengungkapkan maksud DPR bahwa Amerika Serikat "harus mengakhiri bantuan militer dan keuangannya ke Ukraina." Amerika Serikat secara tidak sengaja berkontribusi pada korban sipil dengan memberikan bantuan, kata resolusi itu juga.[IT/AR]